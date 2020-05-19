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innisfree竟然出T恤！還有柑橘小抱枕超可愛

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

▲innisfree。（圖／品牌提供）

結合四月新上市即熱賣的漢拏山柑橘C亮白系列，innisfree與PAZZO合作推出全新的聯名T-shirt及抱枕，前胸口有可愛的innisfree漢拏山柑橘圖樣，背後有英文字句「Every summer comes with the feeling of bright」，預告著充滿活力的夏日，聯名T-shirt有純淨藍、奶油橘和優格黃，共三款顏色可以選擇，每款顏色都非常可愛，在穿搭上也是十分百搭，讓你成為夏日的一隅清新風景。

▲innisfree。（圖／品牌提供）

另外這次也將innisfree的最Ｑ柑橘實體化，推出可愛的柑橘抱枕，柔軟棉花加上質感面料，當靠枕或午睡枕也非常合適。全系列在5月18日上市，到innisfree全台門市消費不限金額，即可獲得PAZZO獨家專屬折扣碼100元，台北忠孝旗艦店、台南國華店、台中一中店購買「漢拏山柑橘C亮白超值組」，還可以免費獲得夏日橘子抱枕一個，各店限量20個，數量有限，送完為止。

▲innisfree,保養,毛孔,PAZZO,雅詩蘭黛,。（圖／品牌提供）

2020雅詩蘭黛攜手塗鴉界女皇Lady AIKO，首度推出全台限量1500瓶浮世繪限量版「微分子肌底原生露」和「微分子肌底原生露 櫻花輕盈版」，瓶身以《富岳三十六景》作品之一的「神奈川沖浪裏」為原型，將巨浪中翻覆的小船改為面帶自信無畏懼跳舞的日本女人，而當時濤天巨浪象徵為「嚴峻威脅」，一旁在浪濤中的富士山對日本而言為神聖與美的象徵，展現出面對威脅仍然無所畏懼的女性精神和致敬日本象徵屹立不搖精神的富士山。

關鍵字：

innisfree, 保養, 毛孔, PAZZO, 雅詩蘭黛
fashion.net

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