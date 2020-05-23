日男眼中女生無心的5個小動作超性感！伸懶腰、吃東西都上榜

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@misvemir、@minimalstreetstyle

有時候比起刻意穿得袒胸露背，女生不經意的小動作更是流露出誘人氣息的關鍵，日本Joshi Spa就對200位男生們進行調查，票選他們認為女生最性感的日常時刻，想偶爾在男友、心儀對象面前小露性感，不妨看準時機，悄悄運用以下這些小心機：

＃撩起頭髮、把頭髮放到一邊肩膀上

女生的脖子、肩頸線條是許多男生認為很性感的部位，由於平時多半被頭髮遮住，偶爾將頭髮撩起、撥到後面時，不免會想多看幾眼，或是將頭髮集中到一邊肩膀上時，也容易讓人視覺停頓，尤其是穿著寬領口、背心，更是能瞬間吸引著目光。

＃脫外套的時候

這是大家平常不太會刻意去注意到的小地方，不過日本男生們似乎覺得女孩子進入室內，脫下外套的那一刻特別吸引人，也更容易去注意到女生當天穿的是什麼樣的衣服，有點像是拆禮物般驚喜的感覺。

＃肩帶不小心歪掉、掉下來，習慣性調整的時候

尤其是夏天，穿著背心短袖更容易讓肩帶滑落時被看見，只好默默低頭，迅速從肩膀往上拉或是將手伸進領口裡調整，且有時也會因為習慣成自然，根本毫無意識地就在別人面前調整起來，越是無心越是讓人覺得自然可愛。

＃伸懶腰

有些男生認為女生將雙手舉起來伸懶腰的動作非常性感，除了表情很可愛之外，也會因為自然的挺胸讓身材曲線變得明顯，當然就會讓人不自覺多注意幾眼。

＃吃東西時抿掉、舔掉嘴邊的食物

吃飯時飯粒、醬汁很容易沾到嘴邊，用舌頭加嘴唇將食物抿進嘴中的小動作，也在票選排行中奪得多票，原來男生認為這樣十分可愛，比起故意吐舌的做作裝可愛，貪吃又有點呆呆的模樣更令人無法自拔。

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