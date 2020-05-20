香奈兒創意總監激推3款彩妝　「多用途顏彩盤」CP值破表

▲露西婭‧皮卡帶路，教你聰明買。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

每天使用的彩妝，代表著你的品味喜好。香奈兒全球創意彩妝暨色彩設計師露西婭‧皮卡分享，她喜歡女性看起來經過細膩裝扮，但卻肌膚仍保清新光澤，經由一些細節就能使彩妝更升級，同時充分展現個人風格。

▲最理想的彩妝就像幫你的五官輪廓開濾鏡。

露西婭‧皮卡擁有絕佳美感，推出的彩妝品項都讓人眼睛一亮。除了創新配色，更訴求簡單好上手，讓每個女生都能輕鬆駕馭。她認為彩妝不是改變你的外貌，而是幫助美好你的五官細節，讓整體分數加分。

她說：「我從來不希望將女性限制在傳統或了無新意的完美框架裡。最重要的是展現自然美，打造出更清新、更閃耀的魅力。」炎熱夏季即將到來，底妝更是考驗技術，她認為女生必須擁有三樣產品，分別是時尚裸光微滴粉底精華、時尚玩色顏彩盤和水潤聚光棒。

▲CHANEL 時尚裸光微滴粉底精華，30ml，2,700元。

「薄透水潤，可以輕鬆推開，展現自然光采。」

水感質地一抹即與膚色自然揉合，令人忘了它的存在；肌膚可自在呼吸，精萃微滴粒子富含純淨色素，可輕鬆推開並與肌膚完美貼合，臉龐立顯勻亮清透。可使用多種方式上妝，例如以刷具由臉部中央向外側全臉上妝，或是與其他底妝疊擦，作為打底或定妝提亮。

▲CHANEL 時尚玩色顏彩盤，2,230元。

「化妝不該是像面具般遮蓋，而是要輕巧地妝點於肌膚之上。」

時尚玩色顏彩盤展現露西婭對美的極致追求，成為她心目中的美肌代表作。顏彩盤一款三用，可使用指腹或刷具上妝，打造全天候的清新耀眼妝容。遮瑕膏修飾小瑕疵、修容霜綻放迷人光澤，腮紅則為雙頰或唇瓣輕撫一抹好氣色。

▲CHANEL 水潤聚光棒，1,620元。

「簡單好上手，使用起來親膚即融」

半透明的膏體，打亮肌膚同時型塑立體精緻的五官。搭配伸縮式打亮刷使用，可以隨心修飾全臉任何部位，搭配腮紅霜使用，為雙頰注入自然好氣色，另可輕點在眼瞼，使眼妝加倍閃亮，或用作眉骨打亮，加強輪廓呈現。