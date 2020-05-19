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一個都不能少！喜新戀舊渣男TOP3，第1名永遠為舊愛留位置

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▲▼拿得起放不下！喜新戀舊渣男TOP3 。（圖／翻攝自fb）

▲《夫婦的世界》男主角一直遊走在兩個女人之間。（圖／翻攝自jtbc drama FB，以下同）

編輯/ Lily

韓劇《夫婦的世界》播畢，劇中男主角李泰伍詮釋渣男刷新三觀，出軌後又和前妻藕斷絲連，洗新戀舊沒一個放得開，簡單來說就是貪心。好友在赫也和藝琳分享，男人就是身邊有女人，他的眼睛還是會看別的女人，就算有別的女人，他也會想起之前那個女人，來看看那些星座最最容易成為感情渣男。


離開一段感情，就該將關係徹底切斷，既然決定了要走，模糊不清對哪一方都是傷害，有些男生感情不成熟，喜新又戀舊，沒一個放得開，把三人都捲入感情漩渦，因為自己決定不了，所以被動地讓女生做決定，這樣不成熟的行為比劈腿更渣。

▲▼拿得起放不下！喜新戀舊渣男TOP3 。（圖／翻攝自fb）

第1名 天秤座

內心戲很多的天秤，感情總是遊走在模糊地帶，即便是分手了，心中還是會為對方留個位置，當感情不順或是想訴苦時，舊愛是他最好的出口。即便有交往對象，還是想要有備胎的感覺，怎麼算都不吃虧，再寂寞也有人陪。

▲▼拿得起放不下！喜新戀舊渣男TOP3 。（圖／翻攝自fb）

第2名天蠍座

天蠍男在感情上通常只想到自己，以自己的快樂為優先，《夫婦的世界》中的男主角李泰伍，很有可能就是這款，貪心的想陷入愛情，不想克制更不願意放棄。這種人和現任有矛盾，就會想起前任的各種好。當他想你時就把你捧上天，當他又愛上別人時，巴不得你立刻消失在他視線。

▲▼拿得起放不下！喜新戀舊渣男TOP3 。（圖／翻攝自fb）

第3名 射手座

拿不起也放不下，拿來形容射手男最貼切，他們天生多情，處處都想沾一下，即便分手還會關心前任，把這樣的行為當作一種義氣表現，即便是惹毛現任也不在乎。說分手的是他，想要糾纏不清也是他，要他和舊愛切割完全要他命，他希望即便分手仍在對方心中有著完美形象。

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關鍵字：

夫婦的世界, 渣男, 感情
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