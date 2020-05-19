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骨盆前傾小心胖腿、凸小腹！5招改善動作同時瘦腿翹臀　體態更修長

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▲5動作改善骨盆前傾還能瘦腿翹臀 。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲改善骨盆前傾問題可幫助瘦腿、平坦小腹，體態更修長。（圖／翻攝IG@miyayeah、@kkmmmkk）

編輯／Amanda　圖／翻攝小紅書@双鱼小虎牙、@20岁的小简单

有不少女生其實並不胖，但因為走路姿勢不對或常翹腳、坐姿歪斜導致骨盆前傾，而使大腿越來越粗壯、小腹凸出，影響體態，看起來腿短又粗壯。想改善骨盆前傾其實也不難，把以下5個動作學起來，每天只要10分鐘，做個一週就能感覺到腰部、臀型變得緊實，大腿也會慢慢變細，體態變好，視覺上看起來曲線也更修長。

▲5動作改善骨盆前傾還能瘦腿翹臀 。（圖／翻攝IG,小紅書）

1.側臥提膝

先側躺於地面或瑜伽墊上，雙腿伸直，一腳放於地上，一腳懸於半空中，將懸空那側腿慢慢往身前彎曲，要有意識地以大腿帶動小腿屈膝，維持30秒為一組，左右腿各做5組。

▲5動作改善骨盆前傾還能瘦腿翹臀 。（圖／翻攝IG,小紅書）

2.伸展大腿前側

先以坐姿將雙腿彎曲往回勾於臀部兩側，讓臀部坐於雙腿間，慢慢向後平躺，再以手抓握兩腳腳踝，感受大腿前側的拉伸感，維持30秒為一組，共做5組。

▲5動作改善骨盆前傾還能瘦腿翹臀 。（圖／翻攝IG,小紅書）

3.側臥內抬腿

先側躺於地面，以靠近地面那側手肘支撐身體，將上方那側腿向前彎曲立於身前，下方那側腿伸直向上抬起，維持懸空30秒為一組，左右腿各做5組。

▲5動作改善骨盆前傾還能瘦腿翹臀 。（圖／翻攝IG,小紅書）

4.空中腳踏車

仰臥後將雙腿抬到空中，像騎腳踏車那樣讓雙腳在空中交叉向前踩動，維持踩踏1分鐘不要停下，做完1分鐘可稍微休息一下，共做3組。

▲5動作改善骨盆前傾還能瘦腿翹臀 。（圖／翻攝IG,小紅書）

5.俯臥曲腿

先將雙腿伸直，俯臥於墊子上，雙腿併攏向臀部方向慢慢彎曲並抬頭，感受背部的拉伸感，維持30秒為一組，共做5組。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 骨盆前傾, 改善動作, 小運動, 瘦腿, 瘦腰, 翹臀, 臀型, 緊實, 體態
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