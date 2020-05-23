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十二星座中的3大「心機王」　摩羯用穩重來掩飾、第一很會操控人

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▲3大「心機王」星座　第一很會操控人。（圖／翻攝自IG@kbsdrama ）

編輯／Molly　圖／翻攝自IG@kbsdrama

俗話說「人不可貌相」，好人壞人光看外表看不出來，有些人看起來一副單純無害臉，但其實很有心計，擅長利用一些小手段、語言來達到自己的目的，一不小心就被會他們耍得團團轉，像是以下3個星座就堪稱十二星座中的「心機王」，小心別得罪他們。

▲3大「心機王」星座　第一很會操控人。（圖／翻攝自IG@kbsdrama ）

Top 3：雙子座

頭腦靈活、反應敏捷的雙子座，隨便動腦一下就能想出一堆鬼點子，再加上能言善道的說話技能，當雙子想耍心機的時候，一般人很難看透，甚至可能還被他們當槍使。但雙子的心機可不見得是用在什麼大事上，有時候可能只是想探聽消息滿足自己的好奇心，就能讓他們利用一些聰明的小手段。

▲3大「心機王」星座　第一很會操控人。（圖／翻攝自IG@kbsdrama ）

Top 2：摩羯座

有著嚴謹認真特質的摩羯座，會給人很踏實、一板一眼的印象，因此以為他們沒有什麼心機、不會耍手段。但實際上，思緒周密、很懂得趨吉避凶的摩羯，在待人處事上都會經過深思熟慮，也很會找出別人的弱點以供自己利用，且有很強的忍耐力和奮鬥精神，不輕易放棄，而看似「老實穩重」的表象，正好可用來掩飾自己的心計。

▲3大「心機王」星座　第一很會操控人。（圖／翻攝自IG@kbsdrama ）

Top 1：水瓶座

思維多變、不按牌理出牌的水瓶座，本來就讓人搞不懂他們在想什麼，而習慣對任何事物都會深入思考的他們，又有著敏銳的觀察力、分析和推論能力，一旦使起心機來更是讓人捉摸不透。擅長思考的他們，往往在別人想到什麼之前就能先採取策略和行動，甚至會細密地觀察別人，找到可讓人為他們出力的方式，自由地操控別人，透過各種計策一步一步達成目的。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 心機, 耍心機, 水瓶, 摩羯, 雙子
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