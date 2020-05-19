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金喜愛行頭貴婦級　31萬香奈兒外套、25萬FRED手鍊是日常

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▲▼金喜愛 。（圖／翻攝JTBC）▲▼ FRED 。（圖／公關照）

▲金喜愛多次佩戴FRED Force 1手鍊，玫瑰金帶鑽鍊扣131,700元，玫瑰金鎖鍊手鍊126,400元。（圖／翻攝JTBC、FRED提供）
 

記者陳雅韻／台北報導

53歲南韓影后金喜愛主演的夯劇《夫婦的世界》已播畢，高潮迭起的劇情、正宮與小三穿搭依然引起討論，綜觀劇中飾演優雅大老婆的金喜愛，無論服裝、名牌包、珠寶等行頭，樣樣強壓飾演小三的韓素希，她多次佩戴法國珠寶品牌FRED（斐登）經典的Force 10系列手鍊，展現女強人氣勢。

▲▼金喜愛 。（圖／翻攝JTBC）▲▼ FRED 。（圖／公關照）

▲金喜愛佩戴另一款FRED Force 1手鍊，玫瑰金帶鑽鍊扣131,700元，玫瑰金多鍊帶手鍊94,800元。。（圖／翻攝JTBC、FRED提供）

FRED靈感源自航海纜繩的Force 10系列，可依喜好選擇鍊繩和材質，並為手鍊各個部位選配寶石，創作出專屬的手鍊。金喜愛在《夫婦的世界》戴過2款Force 10手鍊，一款是鍊結式設計，另一款為多鍊帶手鍊，但都搭配相同的玫瑰金鑲鑽扣頭，價格依所選的部件不同而異。

▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）

▲金喜愛在劇中穿316,100元的香奈兒2019／20早春度假系列斜紋軟呢外套。（圖／翻攝香奈兒官網）

金喜愛除了佩戴珠寶展現氣場力壓小三，她的服裝也件件出自大品牌，除了令人印象深刻的愛馬仕（Hermes）皮衣，她還穿過LV（Louis Vuitton，路易威登）大衣、香奈兒要價316,100元的2019／20早春度假系列斜紋軟呢外套等，完美示範優雅都會女子的穿搭。

金喜愛、韓素希竟默契背上同牌包款　小資價格也能有超強氣場

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關鍵字：

《夫婦的世界》, 金喜愛, FRED, CHANEL, 香奈兒
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