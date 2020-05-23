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Lisa首次直播帶貨！超短熱褲下「真實長腿現形」網驚：太誇張

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▲Lisa 。（圖／翻攝自Lisa IG）

▲Lisa以香氛代言人之姿直播帶貨，罕見讓粉絲一睹無修圖的大長腿 。（圖／翻攝自Lisa IG）

記者鮑璿安／台北報導

南韓女團BLACK PINK成員Lisa 在亞洲各地都享有高知名度，日前她以香氛代言人身份進行跨國直播帶貨，穿著黑色系蕾絲上衣搭配高腰短褲，敬業露出招牌細腿，也是罕見讓粉絲一睹Lisa完全無修圖的真實腿型，隨即登上熱搜。

Lisa姣好身材早已不是秘密，近日她以Downy香氛代言人身份在南韓跨國直播帶貨，除了是首次代言直播掀起討論，Lisa在節目中換上Self-Portrait黑色系蕾絲上衣，領口伴隨溫柔的荷葉邊剪裁，宛如復古洋娃娃一般，搭配衣著隱約透視材質，將身材曲線發揮得淋漓盡致。

此外，下身搭配高腰短褲，中空造型更讓一截A4等級螞蟻腰見客，Lisa腳踩MIU MIU厚底高跟鞋收尾，全身黑卻絲毫不顯枯燥；雖然焦點在帶貨產品，亮點還是被一雙過人大長腿搶走，從Lisa緩緩走上台開始，毫無修圖的真實腿型就出現在觀眾眼前，不論站著、坐著，腿型筆直纖細毫無缺點，連長度也非凡人等級，果真印證了「Lisa腿」封號，畫面曝光後也火速登上熱搜，引發網友直呼：「這是人間該有的腿嗎？」、「Lisa身材太狂了」、「腿長180cm。」

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關鍵字：

BLACK PINK, Lisa, Downy, 直播, Self-Portrait, MIU MIU
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