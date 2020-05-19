fb ig video ETtoday search mobile

美國國會女王「口罩穿搭」超時尚　川普怕「弱」拒絕配合

>

▲裴洛西的口罩穿搭獲外界肯定。（圖／達志影像／美聯社）▲裴洛西以絲巾代替口罩。（圖／路透）

▲裴洛西的口罩穿搭獲外界肯定。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美國呼籲民眾戴口罩降低病毒傳染，總統川普認為這是「示弱」的行為，便拒絕配合這項措施，而美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）則以身作則，一系列口罩穿搭出席公開活動，從犀利的國會女王搖身一變時尚女王，品味也獲得外界的認可。

根據Vogue報導指出，裴洛西每日戴的口罩多樣化，有時候甚至以絲巾代替，而風格將隨著一身的穿搭而有所改變。正因如此，裴洛西的口罩穿搭很快就吸引時尚圈的關注，英國版《時尚雜誌》（Vogue）、時尚雜誌《InStyle》、《哈潑時尚》（Harper's Bazaar）等近期都在報導她的穿搭，就連前美國國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）更是在個人IG上，分享裴洛西戴著口罩、身穿粉色套裝的照片，並寫著，「眾議院多數黨領袖，以及口罩到褲子的顏色搭配」。

▲裴洛西的口罩穿搭獲外界肯定。（圖／達志影像／美聯社）▲裴洛西以絲巾代替口罩。（圖／路透）

▲裴洛西以絲巾代替口罩。（圖／路透）

值得一提的是，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）近日戴著印有國旗圖案的「布口罩」，搭配一身藍色西裝訪問巴黎市郊的一間小學，別出心裁的設計，立刻引起外界的讚賞；斯洛伐克（Slovakia）的總統恰普托娃（Zuzana Caputova）於3月出席內閣就職儀式時，公開示範戴上口罩，口罩顏色配合身穿服飾，成為時尚一部份。

關鍵字：

裴洛西, Nancy Pelosi, 川普, 北美要聞, 口罩, 時尚穿搭
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

男生會突然提分手的4大原因　想「無縫接軌」新曖昧對象

男生會突然提分手的4大原因　想「無縫接軌」新曖昧對象

肯爺穿上最神祕「龍骨鞋」　全新YEEZY 451高清碟照曝光

肯爺穿上最神祕「龍骨鞋」　全新YEEZY 451高清碟照曝光

凱特王妃以「琉璃綠」示範一周穿搭！四招讓你正式、休閒都有高級感

凱特王妃以「琉璃綠」示範一周穿搭！四招讓你正式、休閒都有高級感

迪麗熱巴靠「煮飯」也能瘦！私房菜單大公開　連零食都DIY 歐陽娜娜、泫雅隔空撞包！「風格天差地遠」掀網友兩極評價 氣炸鍋全配3000元有找！小蘇打清潔不怕卡油　4個用法超聰明 一個都不能少！喜新戀舊渣男TOP3，第1名永遠為舊愛留位置 夏季裡易使頭皮「爆油發癢飄臭味」的4種髮型　第一個超常見！ 佐丹奴開大絕！找來全智賢、金英光把300塊服裝穿出三千塊高級感 周揚青曾是肉肉女！超狂食譜搭配運動　狠瘦20kg的勵志減肥法大公開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面