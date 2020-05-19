美國國會女王「口罩穿搭」超時尚　川普怕「弱」拒絕配合

▲裴洛西的口罩穿搭獲外界肯定。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美國呼籲民眾戴口罩降低病毒傳染，總統川普認為這是「示弱」的行為，便拒絕配合這項措施，而美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）則以身作則，一系列口罩穿搭出席公開活動，從犀利的國會女王搖身一變時尚女王，品味也獲得外界的認可。

根據Vogue報導指出，裴洛西每日戴的口罩多樣化，有時候甚至以絲巾代替，而風格將隨著一身的穿搭而有所改變。正因如此，裴洛西的口罩穿搭很快就吸引時尚圈的關注，英國版《時尚雜誌》（Vogue）、時尚雜誌《InStyle》、《哈潑時尚》（Harper's Bazaar）等近期都在報導她的穿搭，就連前美國國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）更是在個人IG上，分享裴洛西戴著口罩、身穿粉色套裝的照片，並寫著，「眾議院多數黨領袖，以及口罩到褲子的顏色搭配」。

▲裴洛西以絲巾代替口罩。（圖／路透）

值得一提的是，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）近日戴著印有國旗圖案的「布口罩」，搭配一身藍色西裝訪問巴黎市郊的一間小學，別出心裁的設計，立刻引起外界的讚賞；斯洛伐克（Slovakia）的總統恰普托娃（Zuzana Caputova）於3月出席內閣就職儀式時，公開示範戴上口罩，口罩顏色配合身穿服飾，成為時尚一部份。