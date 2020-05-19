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蔡依林秀美甲兼曬20萬元新歡　與孫芸芸撞同款寶格麗戒

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▲▼ 蔡依林 。（圖／翻攝蔡依林IG）

▲蔡依林休閒時光穿搭依然不馬虎。（圖／翻攝jolin_cai IG）

記者陳雅韻／台北報導

今年是寶格麗（BVLGARI）B.zero1系列珠寶30周年慶，品牌為靈感源自古羅馬競技場的螺旋線條設計注入新意，受1980年代Heritage典藏系列中Tubogas頸鍊上鉚釘設計啟發，打造全新B.zero1 Rock系列，天后蔡依林近日秀可愛美甲時，也亮出此系列的新戒指，與寶格麗超級VIP孫芸芸撞同款戒指了！

▲▼ 蔡依林 。（圖／翻攝蔡依林IG）

▲蔡依林秀可愛美甲，同時也曬新歡寶格麗B.zero 1 Rock戒指，206,500元。（圖／翻攝jolin_cai IG）
 

讓蔡依林與孫芸芸愛不釋手的寶格麗B.zero1 Rock黃K金雙環鑲鑽戒，左右兩側環圈依然銘刻品牌名稱，並鑲一圈鑽放閃，而中央則改為鉚釘幾何圖案，為戒指增添酷味，休閒裝束配上一個存在感強烈的寬版戒指，時尚指數立刻飆升。

▲孫芸芸 。（圖／翻攝孫芸芸IG）▲▼ 寬版戒指 。（圖／公關照）

▲孫芸芸與蔡依林撞同款寶格麗B.zero1 Rock系列黃K金雙環鑲鑽戒指，206,500元。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG、寶格麗提供）

結合幾何圖案的寬版戒總能成功吸引目光，另一經典為Boucheron（寶詩龍）Quatre系列，一款戒指中結合羅緞直線刻紋、鑽石圈、雙圈同心圓與巴黎飾紋，3色貴金屬加上白陶瓷的組合顯得年輕摩登；香奈兒（CHANEL）Ultra系列大型款戒指也以多層設計吸睛，白K金鑲鑽環圈層疊黑色或白色高科技精密陶瓷，輕鬆展現隨興優雅。

▲▼ 寬版戒指 。（圖／公關照）▲▼ 寬版戒指 。（圖／公關照）

▲Boucheron Quatre White戒指（左）208,000元，香奈兒Ultra大型款黑陶瓷鑽戒213,000元。（圖／Boucheron、提供）
 

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關鍵字：

蔡依林, 孫芸芸, BVLGARI, 寶格麗, CHANEL, 香奈兒, Boucheron
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