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在家也能旅行！MSGM與Paul Smith潮T踏遍墨爾本海灘、米蘭大教堂

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記者鮑璿安／台北報導

疫情尚未平息，為了安撫民眾想要四處旅行的心，MSGM、Paul Smith 直接將世界經典名勝搬到T-Shirt上，不論是墨爾本布萊頓海灘、佛羅倫斯老橋、里米尼海邊場景等全都縮小上身，足不出戶也能讓心情療癒！

▲MSGM、Paul Smith 2020春夏T-Shirt 。（圖／品牌提供）

▲MSGM、Paul Smith 2020春夏T-Shirt 。（圖／品牌提供）

▲MSGM、Paul Smith 2020春夏T-Shirt 。（圖／品牌提供）

▲MSGM、Paul Smith 2020春夏T-Shirt 。（圖／品牌提供）

▲MSGM米蘭大教堂印花白色短袖上衣NT$7,300；佛羅倫斯老橋印花白色短袖上衣NT$7,300 。（圖／品牌提供）

新冠疫情蔓延全球，民眾原有的旅行計劃都被打亂，義大利潮流品牌MSGM 2020春夏系列就以「Estati d’animo」（夏季的心神狀態）為靈感來源，單品包括以義大利景點為主題的男裝T-Shirt，在原先白T的俐落剪裁上，注入了觀光客必去的米蘭大教堂，同時也是MSGM品牌發源地，建築風格涵蓋哥德式、新古典式和新哥德式，一躍而上衣著頗有童趣效果；或是運用於中世紀建造的佛羅倫斯老橋做點綴，仿真的插畫形式賦予多重色彩，集合以動物為主角的擬人化設定，設計上頗有新意。

▲MSGM、Paul Smith 2020春夏T-Shirt 。（圖／品牌提供）

▲MSGM、Paul Smith 2020春夏T-Shirt 。（圖／品牌提供）

▲MSGM里米尼印花白色短袖上衣NT$7,300 。（圖／品牌提供）

夏季必去景點當然少不了海邊，距離佛羅倫斯三個小時車程的里米尼（Rimini），以綿延15公里長的海灘聞名，作為創意總監Massimo Giorgetti的出生地，放上白T恤更有收藏價值，標誌性的遮陽傘與躺椅是景點一大亮點，也被完美還原，搭配絕美藍天白雲十分浪漫。

此外，英國設計師品牌Paul Smith則以著名的墨爾本布萊頓海灘（Brighton Beach）為靈感，將旅人們最喜愛造訪的海灘彩虹小屋作為T-Shirt印花，穿上彷彿就能置身海邊，採用絲、棉異材質拼接製作，打造不同時尚風格。

▲MSGM、Paul Smith 2020春夏T-Shirt 。（圖／品牌提供）

▲MSGM、Paul Smith 2020春夏T-Shirt 。（圖／品牌提供）

▲Paul Smith布萊頓海灘印花短袖上衣NT$5,800。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

MSGM, Paul Smith , 2020, 春夏, T-Shirt, 疫情, 武漢, 肺炎, 新冠, 景點, 旅遊
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