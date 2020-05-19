MK經典包上灑滿檸檬可愛爆棚！KATE SPADE更讓你直接背上「青蘋果」

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供、翻攝自Kate Spade官網

煩躁悶熱的午後，最需要的正是一盤清爽的當季水果，一口便沁涼舒心。這個夏天MICHAEL KORS便直接將包款換上水果印花，一顆顆的檸檬、櫻桃佔據視線，讓整個夏日充滿活力氣息；少女們最愛的甜美系品牌KATE SPADE更是大膽將手袋做成水果造型，背上身絕對成為全場焦點。

MICHAEL KORS品牌的高級時裝MICHAEL KORS COLLECTION系列為迎接豔陽夏日的到來，也為掃去今年春天籠罩的陰霾，特別推出了全新水果印花，躍上品牌標誌性的Bancroft手提包與Monogramme金屬「MKC」Logo鏈帶包，讓原先簡約帥氣、帶點叛逆風格的經典包款，搖身一變成了佈滿水果的俏皮手袋，不過仍採用漆黑色為基底，保留率性本質，在可愛中還是帶有酷酷的氣質。

▲Bancroft 檸檬印花迷你提包，NT＄31,700；Monogramme 檸檬印花鍊帶包，NT＄47,700。



▲立體檸檬、櫻桃裝飾高跟鞋。

美國品牌KATE SPADE一直以來都是年輕女孩們的心頭好，粉嫩俏皮的風格總讓人少女心大爆發，今年夏天同樣加入了引領「水果」風潮的行列，推出一系列搶眼包款、服飾與配件。尤其是這棵青蘋果造型的鏈帶斜背包，利用立體的硬挺皮格包型完整呈現蘋果真實的豐滿感，且上方還可以發現金屬製的小毛毛蟲，細節超可愛！

▲蕉葉綠蘋果造型肩背包，NT＄1,1400。



最受歡迎的熱帶水果之一——鳳梨，也被做成了Ｑ萌手袋，利用鑲上一顆顆的鉚釘來呈現鳳梨本身難以親近的刺，瞬間變得零殺傷力，還運用了愛心瓢蟲點綴於葉子上，且容量可是比你想像中的還實用。

▲燈泡黃鳳梨造型肩背包，NT＄13,700。



夏日絕不能缺少的藤編包也點綴上了逼真的小櫻桃，搭配鮮豔的紅色系皮革，十分適合當作海邊、出遊穿搭，此外KATE SPADE今夏推出的野餐系列，還有非常多的服飾、涼拖鞋款以及小配件可挑選。

▲藤編櫻桃綴飾肩背包，NT＄1,1400。



▲鳳梨防水涼拖鞋、草莓造型零錢包。



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