雨天不必狼狽出門！精選7款「時髦雨靴」　機能與穿搭兼具

編輯／Duke 圖／翻攝自品牌官網、SSENSE、IG@barbour

突如其來的大雨，總是讓腳下濕透，面對五、六月的梅雨季，鞋櫃裡沒有幾雙雨鞋根本無法應付台灣多變的天氣。因此《ET FASHION》特別盤點7款雨靴，不僅少了傳統雨靴厚重又不透氣的設計，更重要的是造型時髦，女孩們想要一展雨天時尚嗎？那就來看你最喜歡哪一雙吧！

1.Louis Vuitton Archlight高筒運動鞋

連鄧紫棋都愛的Archlight運動鞋，由女裝創意總監Nicolas Ghesquière一手打造。這回以防水啞面橡膠重新演繹，並保留原有的波浪型鞋底設計，最後飾以Monogram帆布點綴，使得鞋款在雨天也散發LV高貴的氣息。

2.Dior Camp短靴

此款短靴為Dior 2020春夏系列新品，整雙鞋以淡褐色為基調，透過雙鞋帶搭配、凹槽鞋底和「Christian Dior Paris」字樣，流露出軍事氛圍，而膠質材質則帶來優秀的防水效果，可謂生活於都市的理想選擇。

3.Heron Preston X UGG Urban Tech踝靴

來自澳洲的UGG，這回與時尚設計師Heron Preston合作，運用品牌標誌性的羊皮革為主，並加入防水帆布、透明塑料裝飾以及白色縫線打造防水機能。其中，側面的橘色標誌與後跟「Pull」拉環，則為Heron Preston的標誌性設計。

4.Chloé Betty PVC雨靴

整體採用光滑的PVC材質製作，並在後跟拉環以及鞋身處印上Chloé Logo，進而提高品牌辨識度的效果。另外，該鞋款擁有約莫7公分的鞋跟厚度，因此也是「矮子救星」喔！

5.Burberry經典格紋雨靴

Burberry總部所在地倫敦同樣為多雨氣候，因此每季都會推出許多防水單品。其中，這雙雨靴為橡膠搭配透氣內襯組成，並於鞋筒綴以經典格紋裝飾，絕對是鞋櫃中缺一不可的雨鞋。

6.Barbour威靈頓短雨靴

英國百年品牌Barbour推出的雨鞋，使用自家獨特的油布材質製成，在耐久度方面有極高的評價，因此也深受英國王室喜愛。

7.Hunter Play星雲短靴

同樣來自英國的百年品牌，在台灣擁有較高的知名度，最經典的鞋款除了威靈頓靴以外，還有切爾西踝靴、以及這雙全白配色的Play短靴。

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