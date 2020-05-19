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Jennie雙唇有夠JUICY！粉嫩寶寶色擦起來好顯白

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記者李薇／綜合報導　圖／jennierubyjane、lalalalisa_m、roses_are_rosie、sooyaaa__ IG

南韓女團BLACKPINK成員Jennie擁有時尚臉，不僅穿搭受到矚目，連使用的唇彩也是粉絲問到爆的重點單品，最近她在個人IG上傳一張自己生活的照片，只見她身穿一件削肩的小可愛，留著一頭中長髮，雙唇是可愛的嘟嘟寶貝粉紅色，看起來非常水嫩又清純。

▲BLACKPINK,Jennie,Jisoo,Rose,彩妝。（圖／IG）

Jennie最近在個人IG上分享一張私生活照片，一頭長髮難得放下來，最吸睛的就是那水嫩的雙唇，帶有淡淡光澤的粉紅色，看起來非常清新，原來這單品出自HERA最新推出的粉紅色唇膏系列，她先用霧面的粉紅色#412打底，接著再使用水潤的唇蜜#462加強，看起來就像是水潤感的唇色一樣，展現出非常Juicy的唇妝效果。

▲BLACKPINK,Jennie,Jisoo,Rose,彩妝。（圖／IG）

不只是Jennie曬唇色，同團成員LISA最近也在個人IG上，分享新唇色的照片，只見她使用自家品牌moonshot的全新唇釉，還特地挑選了一支玫瑰粉紅色#hezel rose，看起來顯得氣色超級好，整個人都優雅又有氣質，不虧是品牌當家的代言人。

▲BLACKPINK,Jennie,Jisoo,Rose,彩妝。（圖／IG）

相較於另外兩位成員Rose、Jisoo就比較低調，都在分享自己平時生活的照片，像是Rose就在關心新冠肺炎的醫護人員，同時也有上傳自己唱歌Live的畫面；Jisoo則是在享受自己的生活，到戶外去散步走走，放鬆一下心情。

▲BLACKPINK,Jennie,Jisoo,Rose,彩妝。（圖／IG）

關鍵字：

BLACKPINK, Jennie, Jisoo, Rose, 彩妝
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