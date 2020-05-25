包・開箱／拎上就變超模！BALENCIAGA「沙漏包」墨綠新色太燒

▲BALENCIAGA（巴黎世家）熱門沙漏包再推春夏新色，質感鱷魚壓紋搭配墨綠色超燒 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

佔據BALENCIAGA（巴黎世家）熱銷包款排行榜之一的「沙漏包」，除了搭上小包當道的流行，不走常規路線的鮮明輪廓也讓大批女星愛不釋手， 而今再推出春夏墨綠新色，完美延續鱷魚壓紋高質感，《ET FASHION》立馬開箱仔細看！

在 Instagram 查看這則貼文 БЛОГ О СУМКАХ | ОЛЯ К.（@bag__lovers）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 2 日 上午 5:35 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 AUTHENTIC LUXURY BAGS & SHOES（@myclosetrocks）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 16 日 下午 2:50 張貼

▲BALENCIAGA熱門包款「沙漏包」2019年秋季問世一路大火，最新墨綠新色更是美翻 。（圖／品牌官網）

提及BALENCIAGA熱門包款，近年來將經典機車包風潮壓下的就屬「沙漏包」（Hourglass Top Handle），包款在2019年秋季推出，瞬間以大勢It bag之姿站穩腳步，光從外觀上就能嗅到創意總監德姆納格瓦薩里亞（Demna Gvasalia）的獨到眼光，上窄下寬神似沙漏的特殊弧線，很難與手拿包聯想到一起，不過卻與BALENCIAGA著名的巴斯克腰線（BASQUE-WAIST）不謀而合。

在 Instagram 查看這則貼文 boundlesstylé（@boundlesstyle_）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 4 日 下午 8:25 張貼

▲沙漏包鮮明外型收服大批女星，海莉鮑德溫私服曾多次帶貨，連Blackpink成員Lisa也愛 。（圖／CFP）

除了特殊輪廓，翻蓋式設計搭配搶眼的銀色B Logo磁性扣，簡約同時相當時尚，再賦予其細長手柄與實用可拆式長肩帶，無論是充當挎包、斜背肩背包都能滿足日常穿搭需求。沙漏包搶眼外型也收服大批女星，包括南韓女團Blackpink成員Lisa，多次被捕捉到肩背印有專屬英文名的沙漏包出鏡；歐美名模海莉鮑德溫（Hailey Baldwin）也親自拎上手，展現率性氣息掀起熱潮。

▲BALENCIAGA 2020春夏墨綠新色實拍，外觀雖小，空間卻相當充裕，NT$55,900。（圖／記者鮑璿安攝）

之所以受到大批女星喜愛，不外乎沙漏包雖然是小包，實際翻開後空間卻十分驚人，因為選用硬挺輪廓造型打造，內裡絲毫不浪費空間，撐開後便能隨心置物，同時也提供夾層收納小物，與外觀上的前衛造型相反，沙漏包內在樸實且實用。品牌也陸續推出鱷魚壓紋、素面質地等款式，2020春夏新色「墨綠沙漏包」絕對完美命中復古迷的胃口，成為街拍最潮包款首選。

除了沙漏包造型獨特，哥倫比亞手袋品牌Marargent與保加利亞品牌By Far，旗下腋下包也讓各界風靡，By Far品牌由雙胞胎姊妹 Valentina 和 Sabrina 以及好友共同在2016年創立，當外界以為手袋是品牌的主打商品時，其實By Far是以鞋履起家，為了迎合品牌懷舊和舒適性的雙重特色，鞋履不走潮流風格，反而注入方頭、粗跟元素，搭配細緻皮革輔助，鮮明辨識度讓人一眼便知來自By Far。

在 Instagram 查看這則貼文 BY FAR（@byfar_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 26 日 上午 12:36 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 MARARGENT（@marargent）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 24 日 上午 10:15 張貼

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

►包・開箱／DIOR超狂「消光」系列近看更美！黛妃包、馬鞍包變出新味道



►包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人



►包・開箱／女星搶背Marc Jacobs「午餐盒」方包 可愛、實用小資上班包首選