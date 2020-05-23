貪圖爽快酷涼感小心皮膚過敏　一招先試避免

記者李薇／綜合報導

夏季台灣高溫不斷，濕度又高，許多人在外頭不到五分鐘就大汗淋漓，想要即使在戶外時也能透心涼，許多「降溫」商品像雨後春筍般出現，神奇酷涼噴霧、冰涼貼等等，但其實這類物品藏有皮膚過敏危機，容易使用後產生接觸性皮膚炎的問題，皮膚科醫師廖苑利解釋，在接觸產品中可能因為成分品質低劣，也有可能是對其中某一成份過敏，使肌膚產生免疫發炎反應，建議一般人在使用這類降溫產品時，一定要先做過微量的肌膚測試，紅腫癢才不會找上門。



▲很多人喜歡降溫產品，但要小心敏感問題。（圖／Pixabay）



在許多降溫產品中，除了塗抹後產生及涼舒適外，都會有濃濃的味道快速地消失，其實在這類產品中大部分都含有「揮發劑」快速為肌膚降溫，常見成分酒精及丙醇等，此類產品容易在空氣中快速蒸發散失，在許多保養產品上也能找到此類成分，為求清爽質地感許多保養品也會添加，相對這類成份對肌膚的刺激性較高。

▲薄荷跟茶樹也是涼感的成份之一。（圖／Pixabay）



貪圖涼感另一最大的成分就是含有薄荷腦、茶樹精油此相關類成分的產品，停留在肌膚上會有瞬間沁涼的感覺，就像吃醒腦口香糖，但這類成分與揮發劑一樣，對肌膚的刺激性較高，其實也容易造成過敏反應，肌膚較敏感的朋友，容易產生不適、紅腫癢的問題，應盡量避免此類成分。

