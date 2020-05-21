Rain跳舞影片秀超結實「子彈肌」　自曝3個月瘦身10公斤竟靠下午亂吃

編輯／Duke

南韓天王級歌手Rain（鄭智薰）回來了！現年37歲的Rain已經超過半年沒有新作品，日前他也透過IG跟大家分享近況，並發佈跳舞影片展現訓練有成的肌肉，同時Rain也表示自己只花3個月就減下10公斤，重新回到出道時的體重。

在 Instagram 查看這則貼文 RAIN♥（@rain_oppa）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 16 日 上午 5:54 張貼

不過，已經晉升父親的Rain到底如何減去體重引起大家的關心，隨後他也在Youtube公開運動菜單，當中除了TABATA訓練與垂直訓練法之外，Rain則表示只要規定進食時間，就能在下午隨意亂吃，甚至連甜點也沒問題！

1.規定吃飯時間，就能在下午亂吃

規律的飲食是瘦身的關鍵。Rain每天早上起床習慣先喝兩杯溫水，補充身體水分，中午12點準時吃午餐，下午隨意亂吃，晚餐則是在5點，並選擇簡單的材料，之後就不會再吃進任何食物，直到隔天中午。

▲只要規定進食時間，就能在下午亂吃。（圖／翻攝自IG@rain_oppa）

2.主食選用海鮮、雞肉

上述提到的午餐與晚餐是Rain攝取營養的主要時間，因此富含蛋白質的海鮮與雞肉為主食，同時再搭配蔬果補充維生素、礦物質以及纖維，以讓健身成果更加顯著。

▲選擇海鮮、雞肉等富含蛋白質的食物。（圖／翻攝自IG@rain_oppa）

3.高強度TABATA訓練

TABATA是世界上最受歡迎的減脂、鍛鍊肌肉強度的訓練法之一，因為只需在家觀看影片照著做，不下10分鐘就能滿身大汗，強度絕對不輸健身房。不過，實施TABATA訓練前需要準備瑜珈墊，若是家中沒有得先前往各大賣場購買喔！



4.魔鬼般垂直訓練法

垂直訓練法需要透過他人配合才能完成，訓練內容為一個人站立，另一個人抱緊雙腿，然後運用腹部的力量後仰，最後回到仰臥起坐的姿勢再一口氣站立，是一種難度超高的訓練法，如果平常沒有運動習慣不要輕易嘗試，才能避免出現腰部的傷痛。

在 Instagram 查看這則貼文 RAIN♥（@rain_oppa）分享的貼文 於 PST 2015 年 12月 月 26 日 上午 7:18 張貼

5.曬太陽補充維他命D

在家實施TABATA訓練或是到健身房都有助鍛鍊身體，但偶爾出門踏青、曬曬太陽也能促進體內的維他命D生成，並且還可以擁有健全的身心，所以有空就跟Rain一樣，出門走走吧！

▲多曬太陽可以促進身體維他命D的生成。（圖／翻攝自IG@rain_oppa）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App