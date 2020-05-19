假鞋商連「浮水印」都要盜　誤以為是設計，直接複製IG照變傳奇之作

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知名IG爆料帳號@solebyjc時常分享搶先拿到的鞋款，就連被譽為「夢幻聯名」的Dior X Air Jordan 1也有，隨後就有許多假鞋商參考圖片，並運用其中的細節製造仿冒品。日前，@solebyjc就表示自己遇到超好笑的假鞋商，因為假鞋商竟然以為防止盜圖的「浮水印」是球鞋原有設計，所以將其高度還原，此舉不僅令人哭笑不得，更讓@solebyjc封這間假鞋商為「傳奇」。

在 Instagram 查看這則貼文 Jean Carlos（@solebyjc）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 17 日 上午 7:47 張貼

話題性、聯名的品牌及設計感都會影響一雙球鞋的價格，隨著Dior X Air Jordan 1有更多細節照與實鞋的流出，假鞋商開始「以假亂真」，大量複製限量8,500雙的Dior X Air Jordan 1，獲取暴利的同時，更侵害智慧財產權。

▲話題性越高的鞋款，容易成為假鞋商仿造的目標。（圖／翻攝自Nike官網）

由@solebyjc揭發的這間假鞋商，不知道是不是剛入行，竟然將防止盜圖的浮水印當作實鞋的一部分，讓「@solebyjc」完美還原於鞋款內襯中。除此之外，這雙鞋縫線過粗、Oblique緹花模糊、鞋盒質感低落，對比其它間假鞋商能做到的80％近似度，看來這間假鞋商的功力還差得遠。





▲假鞋商將防止盜圖的浮水印當作實鞋的一部分。（圖／翻攝自IG@solebyjc）







▲縫線過粗、鞋盒質感低落，是這雙假鞋的最大敗筆。（圖／翻攝自IG@solebyjc）

此外，潮流至尊Supreme在中國大陸的商標戰，終於告一段落。根據外媒報導指出，Supreme與Supreme Italia的商標判決出爐，Supreme大獲全勝，並且可以合法在大陸販售服飾、鞋款、配件等單品。而在大陸擁有旗艦店的Supreme Italia則被要求永久關閉上海分店，並退出大陸市場，使得正義得以伸張。

▲Supreme終於在這場商標戰贏得勝利。（圖／翻攝自Twitter@dropssupreme）

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