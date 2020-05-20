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保養卡卡難吸收！夏季「去角質神品」，精準拋光不傷肌膚

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▲▼夏季「去角質神品」，幫你精準拋光 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

別盲目去角質，過度反而會傷害肌膚。（圖／翻攝自IG/laneige_kr、品牌提供）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

夏季即將到來，不少人開始倡導去角質的重要，肌膚堆積老廢角質，會讓保養成分吸收卡卡，膚質也會顯得粗糙暗沉，但過度去角質則會讓肌膚屏護力下降，導致乾燥、敏弱，如何聰明去角質是關鍵。

▲▼夏季「去角質神品」，幫你精準拋光 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲NARUKO 果粒酵素去角質冰沙，120ml，329元。

NARUKO推出果粒酵素去角質冰沙，蘊含天然果酸的魚子檸檬萃取，加上和梅果、印度醋栗、蜜桃萃取4重果萃配方，促進代謝更新與嫩白保濕，搭配核桃及荷荷芭酯組成的雙感植物顆粒，軟硬兼施慢磨掉多餘角質。

▲▼夏季「去角質神品」，幫你精準拋光 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲ILIA 柔礦磨唇霜，4g，880元。

防疫期間長時間配戴口罩，減少補充水分、塗抹護唇膏的頻率，讓口罩下的唇部肌膚成為保養死角。說話時雙唇經常與口罩摩擦，更容易因為敏感、乾燥，造成脫皮與乾裂等困擾。 ILIA推出柔礦磨唇霜為雙唇溫柔去除角質，搭配潤唇霜為雙唇進行深度修復。

和臉部肌膚比起，身體肌膚較容易被忽略，洗澡只是基礎清潔，背部更是隨便帶過而已，在夏季想要露出美背，身體去角質更是不能漏，建議一個月一次，記得在使用潤髮或護髮產品時，不小心流到背部也要清潔乾淨，避免堵住毛孔。

▲▼夏季「去角質神品」，幫你精準拋光 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲SABON 玫瑰茶語身體磨砂膏，600g，2,080元。

SABON的身體磨砂膏是出名的潤澤，將含有豐富礦物質的天然死海鹽浸潤於經典的天然植物油配方中，磨去老廢角質，為肌膚留下最細緻的滋潤。香味以法國五月玫瑰為主角，與前調石榴、莓果交織出清新花香。

皮膚科醫師提醒，去角質後因為角質層磨薄，光線穿透也會讓膚色看起來變白變亮，這時更該注意防曬，像是穿著保護衣物，或避免陽光直接曝曬，否則一不留心就會誘發斑點生成和色素沉澱，得不償失。

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關鍵字：

去角質, 角質, 防曬, 肌膚
fashion.net

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