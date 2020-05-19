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DIOR雙主石坐鎮超有氣勢　11億元珠寶名錶登台

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▲DIOR ET MOI高級珠寶展暨腕錶展共展出逾11億元作品。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

由珠寶創意總監Victoire de Castellane領軍的DIOR珠寶，總以奇幻設計、繽紛色彩與獨特佩戴法吸引收藏家，以「雙生」為設計概念的DIOR ET MOI高級珠寶正式登台亮相，品牌集結75件珠寶與57只珠寶錶等總值逾11億元的作品，21日起至31日分別於台北101與高雄DIOR專賣店展出，當中一款鑲嵌5.12 克拉枕型切割黃鑽的Salon d'Apollon項鍊，以4600萬元身價登全場最貴氣寶座。

▲▼ DIOR 。（圖／公關照）


▲主石為5.12 克拉枕型切割黃鑽的Salon d'Apollon項鍊為此次Dior珠寶展最高價之作，46,000,000元。

▲▼ DIOR 。（圖／公關照）
▲DIOR ET MOI戒指主石為3.55克拉八角型切割祖母綠，與孔雀石花朵相呼應，14,000,000元。（圖／Dior提供，以下同）

從法文「Toi et Moi」意指「你和我」發想，Victoire de Castellane運用雙主石設計呈現DIOR ET MOI系列雙生概念，珠寶側邊點綴獨家調製的15種真漆色彩，每一個細節都展現迷人色彩。一款鑲嵌3.55克拉八角型切割祖母綠、搭配孔雀石花朵造型的戒指正是最佳代表，再華麗一些，鑽石、白色蛋白石與珍珠構成的雙指戒也很搶眼。

▲▼ DIOR 。（圖／公關照）

▲DIOR ET MOI 鑲嵌21.1克拉澳大利亞蛋面切割白色蛋白石手鐲，12,500,000元。

▲▼ DIOR 。（圖／公關照）▲▼ DIOR 。（圖／公關照）
▲DIOR ET MOI TRIBALES藍寶石與綠松石不對稱耳環（左）8,300,000元，鑽石、珍珠與白色蛋白石雙指戒7,100,000元。


DIOR ET MOI系列耳環均採不對稱設計，不同切割、各式彩寶激盪出新火花；不能錯過的是Victoire de Castellane最愛的蛋白石，鑲嵌21.1克拉蛋面切割澳大利亞白色蛋白石的手環，展現的迷人遊彩與旁襯的彩色寶石相呼應，價值上看千萬元。

▲▼ DIOR 。（圖／公關照）▲▼ DIOR 。（圖／公關照）

全球限量18只的DIOR GRAND BAL RUBAN錶（左）3,000,000元，獨一無二的DIOR GRAND BAL MASQUÉ N°8珠寶錶8,600,000元。

▲▼ DIOR 。（圖／公關照）▲▼ DIOR 。（圖／公關照）
▲DIOR ET MOI鑲嵌8.62克拉澳大利亞蛋面切割黑色蛋白石神秘錶，13,500,000元。

珠寶錶亦是DIOR強項，特別是前置自動盤的設計成為最佳表演舞台，此次展出Dior Grand Bal Masqué 面具腕錶，以及Grand Bal Ruban 蝴蝶結腕錶，華美面具或蝴蝶結都會隨著手腕擺動而轉動，此外，一只鑲嵌8.62克拉黑色蛋白石的手環原來是神祕錶，旋開蛋白石即顯露時間；梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）同為神秘錶的名家，尤其熱衷花朵主題的設計，精巧工藝常引起驚嘆。

▲▼梵克雅寶 。（圖／公關照）▲▼梵克雅寶 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Frivole Secrète神秘錶（左）1,340,000元，Chrysanthème Secret神秘錶3,230,000元。

關鍵字：

DIOR, 梵克雅寶, Van Cleef & Arpels
fashion.net

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