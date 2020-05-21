面對另一半有小三或男女關係複雜　你的情商有多高呢？

有的人在多角關係中如魚得水，但有人在感情中帶著精神潔癖，無法容忍任何的不忠誠，但在這門功課裡，蠻多人都遇過多角習題，而妳在這樣的情況下，情商有多高呢？我們來測驗看看吧～

首先在心中默念一次問題，然後依直覺選張牌





選好了嗎？我們來看解答吧！

1.高塔

玉石俱焚報復心極重

愛情EQ：10%

選到這張牌的妳，如果遇到多角關係，或是關係中出現一些狀況，都必需要學習如何來應對，高塔牌代表妳本身已知道感情中的問題是什麼，卻容易不斷的隱忍，直到壓抑不了時爆發出來，這樣的威力是很強烈的，妳不只是會讓對方受傷，也會讓自己傷的更重。

在感情一開始出現問題時，妳需懂得溝通討論，千萬不要累積到一次爆炸，這是很恐怖的，也會讓妳對愛失去信心，無論是你或對方出軌，在這些發生之前，有個重要的提醒，妳目前的愛情EQ太低了，如何經營關係，妳有很大進步的空間，非常需要努力喔！

2.月亮

自己也開始偷偷劈腿

愛情EQ：50%

當妳得知伴侶有多角關係時，並不會馬上又攤牌或離去，而是先觀察一段時間，看他到底在搞什麼鬼再來決定如何處理，但如果這樣的狀況一直潛藏著不去處理，久了之後很有可能妳也會陷入自己這方的多角習題中，變成各玩各的局面，卻沒想走到分手這地步。

其實妳的愛情EQ是可好可壞，端看自己如何選擇，如果妳真的想與這個人繼續走下去，也能懂得好好溝通，重新建立情感，而就算最後選擇分手，也是一個可以繼續當朋友的人，但最重要的是妳願不願意在每段感情中誠實相待，願意說出心底話。

3.隱者



默默離開選擇自己療傷

愛情EQ：70%

妳是寧願自己傷痛，也不希望愛的人受傷那種，就算對方有了多角關係，妳很有可能還會繼續撐一段時間，看兩人有沒有任何可以改善的空間，如果真的沒有，雖然內心很難受，但到最後也會選擇祝福彼此，盡量讓感情不要走到惡言相向、不歡而散的地步。

但也因為妳是哪種愛了就投入的人，每此分手之後，療傷期就會比較久，這樣的妳寧願是一個人慢慢走出來，也不想太快進入下段感情，因此選擇一個適合的人，對妳而言真的很重要，而選到這張牌的人，因為願意面對內心傷通和曾經的錯誤，漸漸的也會累積許多智慧在生命中。

4.太陽

裝沒事但內心劇痛

愛情EQ：90%

妳的愛情情商蠻高的喔，這是來自於妳內在有顆開朗質爽的心，並不會因為感情上的多角習題，而顯得喪志，妳自己也不喜歡看起來死氣沉沉的，當妳關係中遇到這樣的狀況時，最好可以選擇開誠佈公的討論，而不是把問題拖的更複雜時再來處理。

而當對方真的無藥可救了，妳也很快的掰掰，不想太多留戀，並願意迎接新的感情出現，妳的不記較也讓自己贏得不錯的人緣。愛情中，大都是對方捨不得妳離去，想要挽回，可是一旦妳想清楚，就會快刀斬亂麻，不再留戀。

5.錢幣國王

因還有好處而選擇繼續

愛情EQ：30%

當關係中遇到多角習題，妳較容易選擇繼續留在原本的關係，但最主要的原因並不是因為還愛著，大都是因為習慣和捨不得，或是在這段關係中妳還有好處可拿，不會讓自己頓時感到什麼都沒有，例如：物質上的支持、或是暖心的照顧，對方對於這樣的狀況內心感到愧疚，因此用彌補的心來相處。

妳真的需要釐清，親密關係對妳而言是什麼，可別因為害怕真正的獨立自主而被一段關係耽誤了自己的能力提升，而繼續活在舒適圈了，錢幣國王有個重要的課題是，關係要懂得放下，該離去時就需要離去，讓自己可以有單身的時候，享受完全不同的生活面貌。

文／柯夢波丹 圖／COSMO

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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