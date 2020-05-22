【奧斯塔羅】在異性眼中的迷人指數是多少？

好奇自己在異性眼中

是否迷人嗎？

今天就跟奧斯老師一起來看看

在異性眼裡你的迷人指數？

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選到這組牌的朋友，你喜歡熱鬧以及朋友聚會，這樣的牌組代表友情與歡愉，不難發現在朋友的場合或是聚會，你都挺人來瘋的，所以不論是異性、朋友都會覺得你是重朋友的人，但是在陌生人面前，你卻不是這樣的人，因此有時候在異性眼中，會讓對方覺得被忽略了唷！

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選到這組牌的朋友，現實中的你事情似乎挺多的，所以朋友都覺得你是個大忙人，畢竟這樣的牌組代表獨立以及生活忙碌，你生活上的問題習慣自己解決，不喜歡假他人之手，所以也讓朋友覺得你是個獨立的人喔！

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選到這組牌的人，並不是個自私自利的人，這樣的牌組代表分享與尊重，因此在人際關係或是和異性的相處上，不會是只想到自己的人，並且在聚會也能保持一定的分寸，讓朋友覺得跟你相處起來相當愉快，是個不會聊天起來毫無壓力的朋友。

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選到這組牌的朋友，你的個性挺沉穩的，畢竟這樣的牌組代表穩重以及踏實，不難發現你不喜歡說空話，且不愛做白日夢，因此異性或朋友都覺得你的個性很沉穩，所以常常詢問你的建議，因此奧斯老師要說，選擇到這組牌的人在異性眼中，會讓人感到可靠以及踏實。

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