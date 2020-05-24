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放在桌上好療癒！KAKAO FRIENDS出唇膏盒　連補妝都跟著可愛了

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▲KAKAO FRIENDS,Apeach,小桃子,髮捲,吹風機。（圖／翻攝自IG）

▲KAKAO FRIENDS雅詩蘭黛的合作唇膏盒。（圖／翻攝自kakaofriends_official IG、love.ginajung IG）

記者李薇／台北報導

以超級可愛公仔受到很多粉絲歡迎的KAKAO FRIENDS，最近與雅詩蘭黛合作，推出聯名彩妝系列，以年輕人喜愛的玩色戀愛唇膏為主，只要購買唇膏系列，就可以獲得唇膏收納盒，一次可以放進5支唇彩，搭配Apeach的小桃子，放在桌上超級可愛。

▲KAKAO FRIENDS,Apeach,小桃子,髮捲,吹風機。（圖／翻攝自IG）

▲擺在桌上超級療癒。（圖／翻攝自jini434 IG、love.ginajung IG）

KAKAO FRIENDS這次與雅詩蘭黛合作，推出超Q的Apeach的小桃子唇膏盒，可以拿來收納唇膏，放在桌上看起來超級療癒，而且補妝也很方便，直接拿起來就可以進行上妝，放在化妝桌光是用看的就超級療癒。

▲KAKAO FRIENDS,Apeach,小桃子,髮捲,吹風機。（圖／翻攝自IG）

▲小桃子的充電髮捲。（圖／翻攝自kakaofriends_official IG、56ssdf98 IG）

Apeach的小桃子不僅跟唇膏大品牌合作，之前也推出很厲害的髮捲，是可以充電的款式，可以夾在頭髮上進行燙瀏海的工作，38mm或是26mm的寬度可以製作出大捲度或是小捲度的效果，不管是長瀏海還是短瀏海都行，而且因為是能夠加熱的款式，因此在瀏海的捲度上面比起一般的髮捲造型更加持久。

▲KAKAO FRIENDS,Apeach,小桃子,髮捲,吹風機。（圖／翻攝自IG）

▲小桃子粉紅吹風機。（圖／翻攝自kakaofriends_official IG）

另外，小桃子也推出很萌的吹風機，圓形的管狀設計看起來非常簡約又可愛，粉紅色的霧面包裝看起來非常有質感，風速也有段速可以調整，根據不同的髮型、進行不同的風量吹整。

關鍵字：

KAKAO FRIENDS, Apeach, 小桃子, 髮捲, 吹風機
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