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【奧斯塔羅】今年七夕有情人陪我度過嗎？

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▲塔羅。（圖／奧斯塔羅提供）

三個月後
又是七夕情人節
如果單身
也期待今年有對象可以一起過

那就趕快跟奧斯一起來看看
今年七夕將有情人陪我嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選到這組牌的朋友，要在七夕前找到適合的對象，老實說機會很大。這樣的牌組代表理想以及周遭陪伴，如果你想有個情人一起過七夕，不如好好觀察生活周遭，最近有沒有走得比較近的對象，或是關心你的人，若有發現就要好好把握，因為這樣的牌組顯示異性對你有好感，不如趕快察覺對方的存在，並在情人節一起閃瞎朋友吧！

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選到這組牌的朋友，要在七夕找上對象一起共度，機會滿高的。當然現在的你，可能好奇對方的存在，或是要去哪裡尋找。不過，奧斯老師要說這樣的牌組，代表非現實狀況，建議你嘗試網路交友，因為這樣都有機會可以遇到聊得來的對象，並發展成情侶，因此測完占卜就趕緊上交友軟體尋找對象囉。

牌lll

選到這組排的朋友，今年七夕可能要跟朋友一起過了。這樣的牌組代表朋友以及歡愉，雖然是挺正向的牌組，但在情感層面稍嫌薄弱，所以要在七夕前找到適合的對象，老實說機會比較少，但是也別因此難過，因為這是開心愉悅的朋友聚會牌組，少了情人還有兄弟、姊妹，不如在情人節好好的瘋狂一下吧！

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選到這組排的朋友，要在七夕前結束單身，就比較困難了。這樣的牌組代表休息與觀察，暗示著沒有機會找到適合的對象，所以今年的七夕依舊要和朋友度過。不過，這樣的牌組只是短暫的沉澱，不會影響長遠的發展，只是過段時間還是要積極的認識新對象，才有機會告別單身喔！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅
fashion.net

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