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奧斯塔羅12星座一周運勢0525-0531　摩羯運氣佳生意不斷、金牛沒信心易遷怒

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▲一周運勢。（圖／奧斯塔羅提供）

20190525-0531奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：天秤座事業運最旺！穩定踏實的學／事業發展，讓自己安心不少，因此願意留在目前的環境中努力，這對於一般上班族來說是個不錯的消息，但若是自有事業或業務性質的朋友，相反的則是要積極一些囉。

TOP2：雙魚座愛情運最旺！雙方對於目前的感情都相當滿足，因為信任給予彼此空間，讓兩人都輕鬆喜悅的談著這段戀愛。

TOP3：摩羯座金錢運最旺！偏財運勢良好，但需要透過努力獲得，因此多偏向突如其來的案子讓自己多增加點收入的感覺。

本周需注意星座

1.金牛座事業運需要留意：學／事業方面，存在對未來感到無力的狀況，並且對現況延伸開始感到無力且不知如何是好，甚至有在職場出現口角的隱喻，所以下周要好好管理自己的情緒了。

2.天蠍座愛情運需要留意：感情運勢方面，需注意自己的狀況，有時表面上的穩定與內心想法是兩回事，因為下周對於情感的想法將複雜許多，將會阻礙雙方的發展。

3.獅子座金錢運需要留意：正偏財運皆不是太理想，有失財的可能，例如明明應該是你的業績卻是拱手讓人，導致錢財流失。

牡羊座

開運顏色：黃色
幸運數字：02

整體運勢★★★
解析：下周牡羊朋友對於未來變得盲目許多，一直以來的堅持與夢想在下周顯得黯淡許多，且行動力將下降許多。另外，要注意下周物質欲望較大，建議下周要拿出過往的自制能力，並適時調整自己狀態喔！

愛情運勢★★★
解析：雙方對於目前的情感不甚滿意，有種一昧追求未來及規劃，導致忽略現實的狀況，這點要多加注意囉。

事業（學業）運勢★★
解析：學／事業方面顯得忙碌許多，但自己卻不以為意，甚至樂在其中，導致有工作狂或是過度重視的狀況產生，奧斯建議下周別把自己逼得太緊，以免逼出壓力喔！

金錢運勢★★
解析：財運不慎理想，要多避免多餘的支出。另外，物質慾望的提升影響甚大，要多注意囉。

金牛座

開運顏色：金色
幸運數字：36

整體運勢★★★
解析：金牛朋友在下周面對事情都提不起勁，這樣的狀況主要來自於冷漠感的提升，面對周遭人、事、物都冷冷淡淡的，雖然不會影響太多，但下周要適時提起點熱情會比較好喔！

愛情運勢★★
解析：自我意識的提升，讓兩人的感情多了些摩擦，面對一些溝通的事情都堅持己見。奧斯提醒下周要適時的關心彼此，才不會澆滅了些許愛情中的熱情喔！

事業（學業）運勢★★
解析：學／事業方面，存在對未來感到無力的狀況，並且對現況延伸開始感到無力且不知如何是好，甚至有在職場出現口角的隱喻，所以下周要好好管理自己的情緒了。

金錢運勢★★★★
解析：下周偏財運意外的還不錯，而這樣的偏財多來自於遠方，所以有機會出差的朋友下周可要好好把握。

雙子座

開運顏色：綠色
幸運數字：42

整體運勢★★★★
解析：雙子朋友腳踏實地許多，踏實的因素在下周完全落實在生活中，這樣的態度將讓周遭朋友感到安心，所以會是實際的一周，要多加把握囉。

愛情運勢★★★★
解析：下周的感情世界顯得踏實，不會有太大的起伏，相對的雙方情感也平淡許多，不會有太多激情。

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業方面勞累許多，因為腳踏實地的關係，讓自己在工作上都親力親為，因此也讓自己忙得不可開交。

金錢運勢★★★
解析：偏財運勢不佳，正財運勢較好，多留心在事業工作上，有機會為你增加許多收入。

巨蟹座

開運顏色：青澀
幸運數字：55

整體運勢★★★★★
解析：下周巨蟹朋友的企圖心增加不少，連帶提升自己對於事情的積極度增加，對於目前的現況也開始感到不滿足，將積極成長自我，會是行動力相當高的一周，因此可以好好把握下禮拜，讓一直以來想做卻沒行動的事，可以安排在下周進行。

愛情運勢★★★★
解析：一直以來的狀況，讓你明白現況的不足，因此下周彼此將願意經營新的承諾，並且面對彼此有更高的熱情去規劃，將會是相當良好的一周。

事業（學業）運勢★★★★
解析：學／事業的成功性提高許多，對於目前的成果早已是預料中之事，所以不會因此停下步伐，將繼續在目前的工作中努力。

金錢運勢★★★★
解析：正偏財運都還算不錯，事業上有機會獲得回報，這對業務性質的朋友來說將會是不錯的消息喔！

獅子座

開運顏色：藍色
幸運數字：68

整體運勢★★
解析：下周獅子朋友信心開始動搖，面對過往有信心的事情，開始不那麼的堅定，也不像過去有把握，因此下周情緒變得不太穩定。另外，過大的情緒起伏讓周遭的朋友感到些許壓力，奧斯建議下周要多注意囉。

愛情運勢★★★
解析：面對另一半要多點耐心，情緒的起伏在親近的人更加明顯。下周的不安定感將會增加，容易與另一半多了點爭執。

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業起伏明顯，一部分是手邊事情的信心不足導致，另一部分則是下周的脾氣剛硬些，讓你和同事間多了點不適感，要多注意囉。

金錢運勢★★
解析：正偏財運皆不是太理想，有失財的可能，例如明明應該是你的業績卻是拱手讓人，導致錢財流失。

處女座

開運顏色：綠松色
幸運數字：74

整體運勢★★
解析：下周處女朋友忙碌許多，手邊事情多了起來，讓你感到些許疲憊，尤其在工作上會更加明顯，奧斯建議下周若感到不堪負荷時，適時向周遭求援，別讓自己忙得喘不過氣喔！

愛情運勢★★
解析：兩人對於感情的未來有些許疑惑，會有不知道未來在哪裡的感覺，這樣的原因大多來自彼此，這部份要多加注意囉。

事業（學業）運勢★★★
解析：下周學／事業忙碌起來，手邊的工作接踵而來，讓自身感到不小壓力，奧斯建議要好好處理，避免一時的心煩導致工作狀況不佳喔！

金錢運勢★★★
解析：下周購物慾增加許多，雖懂得精打細算，但花出去的錢也很可觀，要多加注意囉。

天秤座

開運顏色：桃色
幸運數字：99

整體運勢★★★★
解析：踏實、穩定充滿天秤朋友下周的生活，過往擾人的事情在下周稍稍減緩，讓你感到開心愉悅許多，因此讓自己表現出值得信賴的感覺，也讓周遭朋友感到安心許多，要好好把握下周囉。

愛情運勢★★★★
解析：平穩的感情發展，讓自己感到踏實許多，但需要注意下周在情感方面的激情減緩許多，奧斯建議下周相處時要多添加點激情會比較好。單身的朋友，若有屬意的人，下周或許可以嘗試表示心意囉。

事業（學業）運勢★★★★★
解析：穩定踏實的學／事業發展，讓自己安心不少，因此願意留在目前的環境中努力，這對於一般上班族來說是個不錯的消息，但若是自有事業或業務性質的朋友，相反的則是要積極一些囉。

金錢運勢★★★★★
解析：正財運優於偏財運，理財能力與直覺在下周強烈許多，多著重在理財規劃將是不錯的選擇。

天蠍座

開運顏色：紅色
幸運數字：13

整體運勢★★
解析：天蠍朋友的物質慾望提升許多，許多事情也不再看那麼細，讓自己停留在了物質層面，導致心靈層面空虛許多。奧斯提醒下周多注意一下內心層面的感受，要避免透過物質追求來彌補內心的缺乏。

愛情運勢★★
解析：感情運勢方面，需注意自己的狀況，有時表面上的穩定與內心想法是兩回事，因為下周對於情感的想法將複雜許多，將會阻礙雙方的發展。

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業方面，可簡單看出下周實際許多，代表目前正在工作上努力奮鬥，除了賺錢還是賺錢，但卻也隱含過度勞累的狀況，奧斯醒下周工作方面要適時的放鬆喔！

金錢運勢★★
解析：正偏財運皆不太理想，尤其是在偏財運方面，下周要好好地理財，而如果有投資意願的朋友，下周不是個入場的好時機。

射手座

開運顏色：白色
幸運數字：70

整體運勢★★★
解析：射手朋友情緒起伏較大，對於外在的人、事、物不願敞開內心，面對許多事情也設下限制，將自己封閉起來，有拒絕外在溝通管道的感覺存在，奧斯提醒要多加注意這樣的狀況發生，以免讓周遭的朋友感到壓力。

愛情運勢★★★
解析：面對愛情的不確定感些微提升，導致感情中的腳步慢了下來，也讓彼此的互動有了差異與懸殊。

事業（學業）運勢★★
解析：學／事業上將自己與同事朋友之間隔離起來，不願和周遭的人有太多的互動，造成自己的有孤立無援的狀況，奧斯建議要多注意囉。

金錢運勢★★★
解析：金錢的支出變多，比較多是偏向是家庭、家人的原因導致你的開銷變大。

摩羯座

開運顏色：咖啡色
幸運數字：88

整體運勢★★★★
解析：下周摩羯朋友低調許多，但這樣的低調大多是藏住自己的鋒芒，因下周毅力提高許多，所以面對事情更有自我想法，讓自己處理事情時更佳游刃有餘，但卻不輕易表現出來，多為自己默默進行，所以要好好把握下周的好運勢囉。

愛情運勢★★★★
解析：下周在面對感情時，充滿腳踏實地的元素，而穩定發展的感情讓自己變得更加體貼，雖然少了美麗的花火，卻是步入穩定感情的前兆。

事業（學業）運勢★★★★★
解析：學／事業方面更加實際，不像過去那樣好高騖遠，而是懂得做好手邊的事情，讓自己的實力提升許多。

金錢運勢★★★★
解析：偏財運勢良好，但需要透過努力獲得，因此多偏向突如其來的案子讓自己多增加點收入的感覺。

水瓶座

開運顏色：灰色
幸運數字：62

整體運勢★★★
解析：下周水瓶朋友善變許多，並且無法堅持目標，奧斯提醒下周要增加行動力，才不會讓長久以來的堅持，因一時的鬆散而破壞自己的原則。

愛情運勢★★
解析：雙方在下周可能會有小爭執，原因來自對情感承諾的懷疑，奧斯建議適時調整一下承諾，可別開一堆空頭支票喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：對於學／事業會有不勞而獲的想法，並且對於未來也感到灰心，不過，下周會是學／事業都需要堅持的一周，因此要上緊發條好好努力了。

金錢運勢★★★
解析：額外的金錢支出，讓你經濟上感到壓力，平時要多加注意理財狀況囉。

雙魚座

開運顏色：櫻桃色
幸運數字：41

整體運勢★★★★
解析：雙魚朋友下周的生活將充滿喜悅與滿足，可能是成功帶來的喜悅或朋友間的良好互動，都讓你心情愉悅不少，並且對周遭環境也適應許多，將是個開心愉悅的一周。

愛情運勢★★★★★
解析：雙方對於目前的感情都相當滿足，因為信任給予彼此空間，讓兩人都輕鬆喜悅的談著這段戀愛。

事業（學業）運勢★★★★
解析：獲得不少同事的幫助，讓自己在工作上有不錯的進展，並且也有望完成手邊的工作。

金錢運勢★★★★
解析：正財運相當良好的一周，要注意親朋好友之間帶來的投資訊息，或許是個能獲利的投資標的喔！

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關鍵字：

奧斯塔羅, 星座, 運勢
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