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韓星都迷「微甜中長髮」　15款造型隨心情換，輕鬆撐過亂翹尷尬期

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▲中長髮造型 。（圖／翻攝自IG、柯夢波丹提供）

有一陣子中長髮曾被視為是一個非常尷尬長度的髮型，要長不長要短不短，又容易翹，非常難整理，不過現在中長髮卻到變成為女人最愛的髮型之一，進可攻，退可守，擁有長髮的溫柔卻不失短髮的俏麗，甚至還可以依自己的心情來去微調頭髮的長度，只能說中長髮的長度實在是太完美了，而這次姊準備了15款2020必試的中長髮造型整理，快點一起來試試看。

金喜愛：優雅旁分勾耳直髮

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最近因為《夫婦的世界》中金喜愛的劇中造型，讓簡單清新的旁分勾耳直髮，又再度回歸，乾淨的造型完全無任何年齡限制，甚至讓52歲的金喜愛，看起來年紀更小．

非常簡單的六四旁分，將一邊的頭髮勾進耳後，減少髮型的層次感，順順的直髮，讓整體的髮型看起來更自然簡約．

 
 
 
  

就算隨興的紮起低馬尾，留點旁分的瀏海，也好優雅俐落，而且旁分的瀏海更能有效的修飾臉型，優雅的低馬尾，露出後頸讓線條更好看．

 
 
 
  

若想讓髮型更正式，可以學習金喜愛將低馬尾綁成低包頭，紮成頸上三公分的小丸子，將瀏海收乾淨，只留一絲耳邊的胎毛瀏海修飾，讓造型更高冷優雅．

女神宋慧喬離婚之後，反倒變得更美，快看由她所代言的鞋子品牌，在最近所釋出一系列的形象照，優雅的她時而高冷時而甜美的造型，讓人不得不被她的美所傾倒～

尤其她那蓬鬆帶著自然內彎的中分及肩lob，透明的柔霧冷棕色，更顯宋慧喬的仙氣，隨興又優雅，美的毫不刻意！

優雅的直髮公主頭

 
 

蓬鬆微波的中分LOB

 
 
 
  

中長髮最怕亂，因此妳可以將頭髮用造型器具，幫助頭髮柔順變直（尤其自然捲的人），然後在頭頂處抓一撮4/1的頭髮，綁一個優雅的公主頭，然後也可夾上華麗的髮飾，這款髮型就算出門參加派對也很OK。

隨性水波捲

 
 
 
  

如果妳不喜歡太直的髮型，也可以試試利用電棒捲隨性的幫頭髮夾出一些捲度，讓整體髮型看起來隨性又時髦，但因為這個捲度比較自然，因此可以搭一個瀏海會看起來比較有造型感。

俏麗小丸子頭

 
 
 
  

雖說是中長髮也是能享受綁丸子頭的感覺，直接將頭髮往頭底處紮成一個小球，前面可依自己的髮型，稍微留一點瀏海，可以修飾臉型。

高馬尾公主頭

 
 
 
  

如果臨時要出門又沒時間整理髮型，那就直接抓住上半頭的頭髮，直接紮一個高馬尾，這樣頭髮就算亂亂的，也很有造型感。

半包子公主頭

 
 
 
 

延續前面的高馬尾公主頭的造型，妳以可以將馬尾變成包包，不管是直髮或者是捲髮都很好看，會讓妳更顯可愛俏皮。

優雅低馬尾

 
 
 
  

中長髮女生一定要學會低馬尾的髮型，能夠讓妳看起來更優雅，將頭髮貼著後頸束起來，記得要將後腦的頭髮挑鬆，不然會讓妳的後腦看起來扁塌，側邊也能隨性的拉出一些髮絲，去修飾側臉。

小波捲公主頭

 
 
 
  

若妳是本身中長髮就有燙捲的妞，可以束住上半頭的頭髮，往後在後腦勺中間處，綁個小髻，讓其餘的捲髮，自然的散落及可。

濕潤的大旁分

 
 
 
  

如果妳想要試試看明星和超模的濕髮造型，中長髮就是妳最好的選擇，建議分成大旁分會讓妳看起來更復古有氣勢。

低半馬尾頭

 
 
 
  

低馬尾也能變成低馬尾公主頭，束住4/3的頭髮，貼著後頸綁一個小小的低馬尾，留一些髮絲散落，讓低馬尾變的更酷一點，別忘了將後腦勺和頭頂的髮絲挑蓬，會讓整體髮型看起來更美。

扭轉編髮

中長捲髮若不整理的話，有時候會讓頭看起來很大頂，因此可以使用一些簡單的造型，讓髮形看起來有整理，可將最容易看起來亂的瀏海往後扭轉並以漂亮的髮夾固定在側邊，簡單又實用。

波西米亞盤髮

 
 
 
  

如果妳想要更造形感一點的髮型，可以將頭髮從後腦勺開始辮子，然後最後的髮尾可以反塞在盤髮下，這次一款簡單的編髮可以試試看。

雙丸子頭

 
 
 
 
 

嫌一個丸子頭不夠看，那就綁兩個吧！將頭髮分成中分後，抓出上半部的頭髮，在左右各綁一個丸子，但建議不要有瀏海，以乾淨俐落為主。

中分直髮

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

如果妳想要擁有一個經典又好整理的中長髮型，那中分的直髮造型，絕對是妳的最佳選擇。

復古時髦捲

 
 
 
 
 
 

這個髮型真的只有中長髮可以撐的起來，復古華麗的捲度＋旁分高瀏海，如果妳要去參加什麼變裝派對，一定要試試這個髮型。

外翹髮尾

 
 
 
 

一般中長髮都會用內彎的髮尾，這個造型太普通，應該不用特別教學了，如果妳膩了內彎髮尾，就試試俏皮時髦的外彎髮尾，用離子夾將髮尾往外翻夾，即可完成造型。

COSMO Angel推薦：ghd glide電子梳，NT$7,000

▲中長髮造型 。（圖／翻攝自IG、柯夢波丹提供）

▲（圖／GHD GETTY IMAGES）

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COSMO Angel推薦：Dyson Supersonic™吹風機，NT$14,600

▲中長髮造型 。（圖／翻攝自IG、柯夢波丹提供）

▲（圖／DYSON）

內裝 Dyson 史上最小、最輕的第九代數位馬達，但效能卻是一般馬達的8倍，並搭配上 Dyson 氣流倍增專利技術，馬達吸入的空氣經過氣環後會增加三倍，因而產生高速噴射的高壓氣流，吹乾速度能較一般吹風機來得更快。

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▲中長髮造型 。（圖／翻攝自IG、柯夢波丹提供）

▲（圖／L'OCCITANE）

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▲中長髮造型 。（圖／翻攝自IG、柯夢波丹提供）

▲（圖／巴黎卡詩）

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▲中長髮造型 。（圖／翻攝自IG、柯夢波丹提供）

▲（圖／RAHUA）

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▲中長髮造型 。（圖／翻攝自IG、柯夢波丹提供）

▲（圖／RF）

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▲中長髮造型 。（圖／翻攝自IG、柯夢波丹提供）

▲（圖／Dr. FORHAIR）

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 文／柯夢波丹　圖／INSTAGRAM@DAVIKAH、@SEIICHIRO

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 髮型, 造型, 中長髮
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