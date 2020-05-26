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説・流行／春夏必收「鱷魚紋」手袋　萬元以下、不撞包小眾品牌看這邊

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記者王則絲／專題報導

仔細觀察近日趨勢，可以發現不論是韓妞，或是時髦的法國女生們都紛紛背上了「鱷魚皮」壓紋包款，《夫婦的世界》中韓素希以LONGCHAMP的黑色鱷魚皮壓紋斜背包襯托氣勢，韓星愛牌Maje同樣推出多款鱷魚紋皮革包款配件，真正的鱷魚皮昂貴珍稀，以皮革壓紋處理呈現鱷魚皮質感，價格就親民多了，《ET FASHION》盤點多款鱷魚壓紋包，讓女孩們能夠輕鬆跟上這波時髦趨勢。

▲鱷魚皮包款 。（圖／品牌提供）

▲韓素希於劇中背上LONGCHAMP Cavalcade Croco系列斜背包，NT＄15,600。（圖／品牌提供，以下同）

▲鱷魚皮包款 。（圖／品牌提供）

▲李晶晶帶貨Maje 亮黃色小圓包，NT$9,050、吳速玲搭配A BAG梯形鱷魚壓紋包，NT$11,360。

法國輕奢品牌Maje的服裝經常能在韓國女星們身上看見，包款亦是明星們爭相入手的清單之一，今年春夏系列便以鱷魚皮壓紋元素打造多款手袋與小配件，許多藝人諸如李晶晶、孟耿如、吳速玲都曾穿搭示範。 關穎則曾經和女兒一起背上Chloe的小圓包，分別作為腰包及斜背，成了最搶眼母女裝。rag & bone不只服飾受歡迎，皮件包款也很有特色，春夏的鱷魚皮壓紋包，便有滿滿的個性。

▲鱷魚皮包款 。（圖／品牌提供）

▲關穎日前與女兒背上的母女包，便是Chloé全新推出的迷你小圓包，可愛外型引起網友們注意。Chloé C奶橘色鱷魚皮壓紋迷你小圓包，NT$17,000。

▲鱷魚皮包款 。（圖／品牌提供）

▲rag & bone SS20 紅色牛皮鱷魚壓紋 Micro Atlas Crossbody，NT$17,000。

除了大家耳熟能詳的大牌精品，也有不少小眾品牌推出鱷魚壓紋包，想看緊荷包、想獨特一點不要撞包，這些都是好選擇。

＃Little Liffner

來自瑞典的小眾品牌LITTLE LIFFNER以高CP值的時尚感席捲北歐，簡約包型中融入不流於俗的巧思，大部分包款價位約落在台幣一萬～兩萬元。

＃POLÈNE

巴黎新銳品牌POLÈNE是令許多法國女孩們趨之若鶩的小資品牌，在IG上爆紅，雖然包型以經典的幾款為主，不過在顏色選擇上則相當多元，萬元以下便可入手質感小包，走在路上絕對成為目光焦點。

＃LATE LEE STUDIO

南韓極簡手袋品牌LATE LEE STUDIO在當地相當受到歡迎，品牌設計師喜歡運用幾何圖形的組合來創造特色，令每一款包都有著與眾不同的外型，記憶點極強，許多熱賣款的價錢約為台幣五千～八千之間，除了鱷魚壓紋包款之外，品牌也推出許多現下最流行的腋下包選擇。

▲LATE LEE STUDIO。（圖／LATE LEE STUDIO）

▲除了手提外，可扣在皮帶上的設計相當新穎、時髦。（圖／翻攝自IG@lateleestudio）

＃STAUD

洛杉磯時裝品牌STAUD算是相當新穎的小眾品牌，以簡約復古風在時尚圈小有名氣，是歐美街拍中經常出現的時尚單品，高端質感媲美各大精品，獨特的彎月、半月圓弧造型為其特色，使用光滑皮革之外也有鱷魚皮壓紋的選擇，價位約落在一萬元台幣上下。

＃ASOS

集結各大品牌的ASOS國際購物網站，也有自家出品的「ASOS DESIGN」系列商品，其中包包的品項更是多元，時下最流行的款式在這邊都找得到，價錢相當容易入手，像是下圖中的兩款鱷魚皮壓紋包都不到台幣700元！

▲鱷魚皮包。（圖／翻攝自IG）

▲ASOS DESIGN有非常多台幣千元以下的包款可挑選。（圖／翻攝自ASOS）

＃By Far

《ET FASHION》於上週的《説・流行》專題為大家介紹的保加利亞小眾品牌By Far，其鱷魚皮壓紋系列包款便是其最具特色且熱賣的款式，價位則是落在兩萬元台幣以內，高質感設計不輸精品大牌。

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關鍵字：

說流行, 包款, 小眾, 鱷魚皮, 鱷魚皮壓紋, 北歐, 簡約, 平價, 小資
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