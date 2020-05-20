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小提琴界彭于晏帥翻！攜手夏姿拍「浴室大片」狂換3套網友暴動了

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▲台灣設計師品牌夏姿 • 陳SHIATZY CHEN聯手「小提琴界彭于晏」李齊Richard拍攝形象照。（影／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

因疫情尚未平息，不少品牌都更改新品發表形式，台灣設計師品牌夏姿 • 陳SHIATZY CHEN就跨界聯手「小提琴界彭于晏」李齊Richard，為本季春夏服飾拍攝形象照，李齊更是罕見在浴室內演奏，精緻五官讓粉絲大呼驚艷。

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲李齊換上開版圖騰襯衫搭配黑褲十分亮眼。（圖／品牌提供）

台灣設計師品牌夏姿 • 陳SHIATZY CHEN先前因疫情影響，12年來首次取消巴黎大秀，此次2020春夏新季服裝也更改發表形式，請到小提琴家李齊詮釋在家演奏挑戰。外型神似彭于晏的李齊，在拍攝中換上開版圖騰襯衫搭配黑褲，襯衫上的手繪春日荷花一朵朵綻放，為整體增添人文氣息；李齊手拿小提琴擺拍，雖是時尚門外漢，變現力卻相當亮眼絲毫不顯生澀，並且五官深邃讓人眼前一亮。

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲品牌春夏男裝除了常見的刺繡工法，也著重印花與機能性布料，圖騰襯衫NT$14,800。（圖／品牌提供）

而品牌春夏男裝除了常見的刺繡工法，帶有條紋及圓點等幾何元素的填色方式以及黑線勾邊，帶出輕鬆活潑的開場，圖騰展現方式結合了標誌的手繪印花以及帶有些許童趣感的數位印花，呈現出中西合併的當代男裝，不同質感的機能型布料如淡紫色系網洞拼接太空棉使單品具豐富的層次表現。

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲（依序）李齊最喜歡的單品則是休閒款上衣NT$12,800；另也有異材質拼接T NT$14,800。（圖／品牌提供）

另外，李齊最喜歡的單品則是休閒款上衣搭配白褲，剪裁立體之餘布料也相當輕盈舒適，而生平第一次在浴室裡拉琴兼服裝秀，他也坦言比上台還緊張，不過姣好外型也引發網友直呼：「被小提琴耽誤的演員」、「真的好像彭于晏。」與此同時，彭于晏本尊則換上運動裝搭配adidas CLIMACOOL系列跑鞋展現迷人帥度。

▲彭于晏。（圖／品牌提供）

▲彭于晏以靛藍HEAT.RDY T恤 NT$1,490，搭配同色系CLIMACOOL跑鞋 NT$3,690。（圖／品牌提供）
 

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關鍵字：

台灣設計師, 夏姿 • 陳, SHIATZY CHEN, 李齊, Richard, 彭于晏
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