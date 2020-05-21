《The King》李敏鎬變身皇族紳士　7套正裝穿扮帥到心臟都停了

一直是韓國收視保證的長腿歐巴李敏鎬這次搭檔非主流美女金高銀回歸小螢幕，新作《The King：永遠的君主》從首播之後話題始終不斷，李敏鎬這次在《The King：永遠的君主》 化身理科型的大韓帝國皇帝「李袞」，才短短兩集之中就展現了古裝、划船運動裝、騎馬正裝、居家休閒服等不同魅力的造型，甚至是首集還未好好開口就已經換了七套裝扮，實在是太為廣大迷妹們著想了～超幸福

身高 187 公分、有著完美比例的李敏鎬，在每一部主演的韓劇裡，總能輕鬆消化各種類型的造型，像是在《繼承者們》飾演上流社會1%的繼承者時穿的西裝制服，或是在《藍色海洋的傳說》飾演天才騙子穿的雅痞時裝，回想起來都還是帥到不行～

李敏鎬這次回歸，依舊是以貴氣到不行的「皇帝李袞」身份示眾，尤其是一套換過一套的西裝華服，每次出場都爆擊少女們的小心臟啊！接下來就來盤點李敏鎬在劇中穿過的帥氣造型，你們最喜歡哪一套呢？

李敏鎬霸氣造型：「排釦西裝外套」



雖然在大韓帝國是個王，但來到大韓民國卻什麼也不是，連印有他頭像的鈔票也成了玩具假鈔被沒收，不就還好他是穿著這件「鑽石排釦西裝外套」 來，一顆鈕扣直接平民六個月薪水！

這次李敏鎬劇中多利用正裝外套來襯托他的氣勢，這件融合了歐式宮廷風禮服版型的「鑽石排釦西裝外套」其實是出自韓國本土設計師金瑞龍的同名品牌 kimseoryong 的作品，他擅長將韓國傳統圖騰、花朵等東方元素點綴在西裝，讓韓國文化能透過透過服裝與西式風格的剪裁合而為一！

李敏鎬騎著白馬的畫面不得不說就如同韓國版的英國皇室，把王室的端莊及優雅呈現的超精緻，而李敏鎬身上這套雙排扣的西裝外套，配上白色立領的襯衫、黑色長筒馬靴及白馬褲，完美複製了十二世紀歐洲皇室貴族進行馬術運動時穿的樣子啊～

李敏鎬霸氣造型：「淺色西裝外套」



大多數人選擇西裝外套時，大多會是以黑白灰或是深藍等安全牌的顏色為主，但在第一集中，為了讓皇帝李袞與同框的正經侍衛長曹影呈現出個性反差的視覺效果，李敏鎬穿著淺卡其且有光澤感帶點休閒風的西裝外套，穿起來其實超乎預期的好看啊！行走衣架的稱號完全沒有白取～

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在 Instagram 查看這則貼文 디스패치 스타일（@dispatch_style）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 16 日 上午 12:15 張貼

而在開播前的記者會上，李敏鎬一樣身穿 kimseoryong 的白色西裝外套現身，內搭一件同色系的薄高領，上身 All White 的造型根本就是白馬王子的化身啊！

李敏鎬霸氣造型：「長版大衣 + 襯衫」



長版大衣加上襯衫的組合一直都是韓國歐巴們常見的穿搭，基本只要不是走嘻哈街頭路線的男生，衣櫃裡都會有這樣的單品～

不要以為是因為李敏鎬身高高、比例好穿起來才好看，一件及膝長度的長版外套，其實會因為小腿的露出及長大衣的延伸，而調整了整體的身體比例，腿會變成之外，整個人的氣質也會因為乾淨俐落而變得更帥氣了！

李敏鎬霸氣造型：「長版大衣 + 高領上衣」



穿著咖啡色長版大衣內搭高領針織衫的造型實在太帥了啦！脖子的線條被拉的更長、連下巴的線條角度都顯得更立體了！

《The King：永遠的君主》李袞霸氣造型：「西裝外套＋V 領針織」



先不管愛情怎麼發展，李敏鎬身上這套才是經典，別於在大韓帝國英氣煥發的貴族正裝及海軍服，來到大韓民國還是要順應人家的時裝文化，穿起不規則車線輪廓的設計款毛料西服，內搭也跳脫常見的高領或是襯衫，選擇一件 V 領的菱格紋針織衫搭配，讓隨性敞開的外套露出扎實的胸膛及鎖骨，金高銀的眼神怎麼有辦法只盯著他的臉而不分心呢～～～

李敏鎬霸氣造型：「粉紅色開襟針織衫」



而全片目前最被大家關注的無非就是這件粉紅色的針織外套了～粉紅色根本男女通殺啊！超多男生穿起粉紅色反而更溫柔更有吸引力！李敏鎬穿這件粉色針織衫走出來時，不知道多少少女在螢幕前崩潰，而且剛好搭上劇中有點傲嬌、任性的醋王脾氣，粉紅色的加持更讓網友們愛死了～

在 Instagram 查看這則貼文 디스패치 스타일（@dispatch_style）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 19 日 下午 5:42 張貼

這件衣服是由最近剛加入 PRADA 設計團隊的比利時設計師 Raf Simons 的個人品牌「RAF SIMONS Cardigan」的作品，落肩及開襟的緣故，讓袖子的長度連長手長腳的李敏鎬穿都還過長，不過就因為這樣才能營造出慵懶隨性的感覺，讓歐巴瞬間距離感全沒，彷彿是位認識很久的鄰家溫柔大哥哥～

李敏鎬已經不是第一次穿粉紅色，他在《藍色海洋的傳說》時也曾因一件粉紅色的長版大衣搭配全灰的內搭而引起討論，真的是全宇宙最適合穿粉紅色的男人無誤！XD

李敏鎬霸氣造型：「成套西裝」



李敏鎬為了《The King：永遠的君主》拍攝了一系列的宣傳畫報～穿上成套西裝渾身都散發出皇室的高貴氣息！西裝真的超適合他寬肩、骨架大的身材，搭配白色布鞋展現出休閒慵懶的熟男魅力。

李敏鎬換上另一套全黑色的西裝搭配黑色皮鞋，俐落又帥氣的擺出各種POSE，身材跟臉蛋都彷彿雕像一樣完美，看得我們好像撲倒在他的太平洋寬肩裡

我們的王接下來還會展現更多不同的風格造型持續鎖定喔！

文／柯夢波丹 圖／SBS、MYM、NETFLIX、《THE KING：永遠的君主》、TWITTER

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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