UNIQLO攜手怪奇比莉、村上隆超狂聯名細節曝光！590元入手重量級潮Ｔ

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供

日本時裝品牌UNIQLO宣布將與怪奇比莉（Billie Eilish）、村上隆重磅聯名推出UT系列，相信大家都已早有耳聞，稍早UNIQLO官方釋出迷幻的宣傳影片便引起強烈關注，本次邀請兩位不同領域的奇才創作者將UT當作畫布，盡情揮灑創意、碰撞出全新的視覺，本系列將在5／25於網路商店搶先開賣，5／29實體店鋪上架，選購任兩件本系列還可獲得限量聯名鑰匙圈！

▲單筆消費該系列任兩件，即可獲得Billie Eilish X 村上隆鑰匙圈一個，數量有限。



被譽為「超級新人」的怪奇比莉還未成年時便締造了音樂圈傳奇，與日本潮流屆藝術大師村上隆在網路上相識，因欣賞彼此的才華而成為了忘年之交，怪奇比莉的《You Should See Me in a Crown》MV便是經由村上隆之巧手將之繪成獨特的動畫，與比莉的想法完全契合，新奇的呈現方式造成廣大迴響。

▲本次女裝系列特別以Oversize版型為主，呼應怪奇比莉平時的穿搭風格，也鼓勵大家打破性別、身材疆界，穿出自己的風格。



而這次UNIQLO為兩人再創合作舞台，提供品牌的UT作為畫布，怪奇比莉與村上隆都具有極其鮮明的特色與個人風格，在此次的聯名系列中運用到了怪奇比莉的招牌斜肩小人形Blohsh，以及村上隆的經典笑臉太陽花，同時加入了怪奇比莉的肖像，將各種代表性元素巧妙融合，完美的將兩人最大特色結合，打造出多款又潮又可愛的T恤，僅需要590就可入手重量級聯名T，收藏價值以及CP值皆破表，喜歡的朋友們可要看準時間開搶了！

▲全系列男、女裝NT＄590起。



▲村上隆近期還與日本飾品潮牌Liquem推出一系列太陽花造型可愛飾品。（圖／翻攝自村上隆IG）



►童趣當道！LEVI'S經典褲147年後被加滿「點點」 村上隆太陽花鑲珍珠Ｑ到爆

►網美手刀搶！5款「運動型涼鞋」BALENCIAGA卡通粉、厚底鑽扣鞋正夯