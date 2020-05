UNIQLO攜手怪奇比莉、村上隆超狂聯名細節曝光！590元入手重量級潮Ｔ

記者王則絲/台北報導 圖/品牌提供

日本時裝品牌UNIQLO宣布將與怪奇比莉(Billie Eilish)、村上隆重磅聯名推出UT系列,相信大家都已早有耳聞,稍早UNIQLO官方釋出迷幻的宣傳影片便引起強烈關注,本次邀請兩位不同領域的奇才創作者將UT當作畫布,盡情揮灑創意、碰撞出全新的視覺,本系列將在5/25於網路商店搶先開賣,5/29實體店鋪上架,選購任兩件本系列還可獲得限量聯名鑰匙圈!

▲單筆消費該系列任兩件,即可獲得Billie Eilish X 村上隆鑰匙圈一個,數量有限。



被譽為「超級新人」的怪奇比莉還未成年時便締造了音樂圈傳奇,與日本潮流屆藝術大師村上隆在網路上相識,因欣賞彼此的才華而成為了忘年之交,怪奇比莉的《You Should See Me in a Crown》MV便是經由村上隆之巧手將之繪成獨特的動畫,與比莉的想法完全契合,新奇的呈現方式造成廣大迴響。

▲本次女裝系列特別以Oversize版型為主,呼應怪奇比莉平時的穿搭風格,也鼓勵大家打破性別、身材疆界,穿出自己的風格。



而這次UNIQLO為兩人再創合作舞台,提供品牌的UT作為畫布,怪奇比莉與村上隆都具有極其鮮明的特色與個人風格,在此次的聯名系列中運用到了怪奇比莉的招牌斜肩小人形Blohsh,以及村上隆的經典笑臉太陽花,同時加入了怪奇比莉的肖像,將各種代表性元素巧妙融合,完美的將兩人最大特色結合,打造出多款又潮又可愛的T恤,僅需要590就可入手重量級聯名T,收藏價值以及CP值皆破表,喜歡的朋友們可要看準時間開搶了!

▲全系列男、女裝NT$590起。



▲村上隆近期還與日本飾品潮牌Liquem推出一系列太陽花造型可愛飾品。(圖/翻攝自村上隆IG)



