1.9萬元住宿券下殺4545元！墾丁絕美民宿在房間裡看海　森林系裝潢太紓壓

▲海灣森林精品民宿前擁白沙海灘、後抱綠意森林。（圖／翻攝bayforestbhotel IG）

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前擁白沙海灘、後抱綠意森林，墾丁海灣森林精品民宿就像一座白色宮殿，藏於恆春西南岸，只要步行幾分鐘就能抵達白沙灣漫步、欣賞美麗的關山夕照，累了就回到舒適的房間享受「檜意生活」吧！因為內部家具由台灣國寶檜木、肖楠、櫸木等製成，讓住客彷彿置身森林中，忘卻一切煩憂。購物平台「Her和她」推出其中兩種房型的超特價平日住宿券，星光海悅家庭房含早餐原價19,200元，特價4545元，省了14,655元，是不是很驚人？不買不行！

▲海灣森林聽海庭園雙人房含早餐原價8,800元，特價3,295元。點我購買。（圖／翻攝海灣森林精品民宿官網，以下同）



▲聽海庭園雙人房含獨立花園及南洋風渡假躺椅。



住在墾丁海灣森林精品民宿，能一次享受山與海的懷抱，充滿度假氛圍的別墅，特別由30年經驗的師傅職人運用木材作為主要裝潢，盡量不使用釘子，運用卡榫構成各式傢俱與佈置，已是今日難得一見的工藝。購物平台「Her和她」正推出聽海庭園雙人房與星光海悅家庭房特惠，溫潤木質構成的空間散發淡淡的木頭香氣，更讓人徹底放鬆的是高檔的德國衛浴設備，泡澡放空一大樂事。

▲星光海悅家庭房含早餐原價19,200元，特價4,545元。點我購買。

▲旅人能享受高檔德國衛浴徹底放鬆。

▲星光海悅家庭房的獨立陽台，可以看到海。



海庭園雙人房與星光海悅家庭房，分別有獨立庭院與陽台，讓旅人能在專屬的戶外空間欣賞日夜美景，不用走到房外就能看海；民宿後方擁有一大片熱帶森林花園，能讓孩子盡情跑跳，不少新人更選擇在此舉辦花園婚禮，而民宿前方就是白沙灣，無敵海景盡收眼底，無需再開車、騎車衝景點，墾丁小旅行就該如此悠哉慢活。

▲海灣森林精品民宿的後方的森林花園不僅可供散步，也吸引新人舉辦花園婚禮。（圖／翻攝bayforestbhotel IG）

