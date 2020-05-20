Pony幫你分析4大「底妝工具」用法＆妝效　最後一種搭配超好用！

▲想有完美底妝，先弄懂底妝工具的用法和完妝妝感。（圖／翻攝IG@ponysmakeup、@ponyeffect_official）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝Pony小紅書

「工欲善其事，必先利其器」用於化妝上也很貼切，想要畫出完美底妝，除了選對適合自己的粉底外，用對上妝工具和手法也是不能忽略的重點。現在市面上的「底妝工具」百百種，粉底刷、美妝蛋、海綿粉撲等每一種的用法和完妝妝感都不同，弄不清楚沒關係，快來聽聽美妝大神Pony的專業分析。

1.美妝蛋

首先是有在化妝的女生一定都不陌生的美妝蛋，Pony表示用打溼的美妝蛋上妝，可讓底妝更服貼，肌膚帶有光澤感，而且不用什麼厲害技巧，上妝簡單又快速。

2.三角粉撲、海綿

有在關注Pony的人應該都知道，比起美妝蛋，她更常單用三角粉撲，Pony表示這種粉撲、海綿，可以當作一次性拋棄型使用，使用起來很乾淨衛生，尤其出差旅行時攜帶很方便。而使用粉撲推拍上妝，妝感比起美妝蛋上妝來說更扎實，遮瑕效果也更好，但有個缺點是比較會吃粉。

3.粉底刷

粉底刷可以幫助粉底液更好地延展，刷出來的底妝妝感很輕薄自然，Pony說適合臉上瑕疵比較少、膚質較好的人，但因為單用容易刷出刷痕，需要技巧，不太適合新手。

4.氣墊粉撲

自從氣墊粉撲問世後，就為彩妝打開了新世界，不僅在外補妝方便，更有不少人直接拿內附的氣墊粉撲搭配喜歡的粉底液，當作平常上妝工具使用。而不管上妝或補妝使用，運用拍打的方式上妝能讓底妝更牢固。

粉底刷＋美妝蛋

這麼多底妝工具除了單獨使用，當然也可以互相搭配使用，Pony就加碼分享自己最喜歡的使用搭配法：粉底刷＋美妝蛋。第一步先用粉底刷將粉底刷上在 兩頰、額頭、T字等處，讓粉底均勻平鋪在臉上；第二部再使用沾濕的美妝蛋輕拍開粉底，這樣的上妝方式可以讓底妝非常服貼又有光澤感。

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