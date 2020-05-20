背痘春風吹又生？6個日常壞習慣竟是罪魁禍首：洗澡、護髮要注意

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夏天想穿美美的露背裝，那麼就更要保養背部肌膚，才不會耍美不成，讓尷尬痘痘們在背上開Party，有背痘困擾的女孩們與其不斷擦藥治療，好了之後春風吹又生，不如好好審視造成背痘的原因，以下幾個日常小習慣都可能是令背部痘痘爆發、惡化的元兇：

＃清潔沒做好

雖然洗澡的時候背部不好洗，但也絕不能因此敷衍了事，如果手勾不到也可以依靠各種形狀的浴球、沐浴刷等工具輔助，否則長期清潔沒做好，髒污堵塞背部毛孔，自然就容易引起痘痘發炎。

＃床單沒有定期更換

床單若是沒有定期更換，累積的灰塵、塵蟎、身體皮屑、汗水髒污等等是十分可觀的，每天舒舒服服的躺上床，卻是把髒東西都滾到肌膚上，就算每天洗澡洗得乾乾淨淨也是徒勞。

＃洗澡時水溫太高

有些人不管天氣冷還是熱，都喜歡洗非常熱的水，但是要注意當水溫過高時，沖洗肌膚會讓毛孔瞬間擴張，且帶走過多水分，不僅容易使皮膚乾燥不適，也可能引起背痘的產生。

＃使用太過滋潤的護膚產品

和臉部保養的道理相同，當擦的保養品超過皮膚所能承受，過多的養分只會變成負擔，進而變成長痘的元兇。

＃油膩髮品

全身上下都要追求漂亮的女孩們，當然連頭髮都要瓶瓶罐罐、塗塗抹抹，但是要記得所有東西都是適量即可，塗太多或是成分過於油膩的頭髮產品，吸收不了的部分就會到處沾染，不僅是背部，臉部也可能會因此長痘。

＃作息不正常

過度熬夜、日夜顛倒的生活，會擾亂生理體內激素的分泌，便容易影響皮脂腺分泌，讓皮膚產生各種狀況，包括臉部與背部以及整體肌膚的細滑度。

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