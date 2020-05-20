平價香氛Farcent「雞蛋花系列」感受海島風　75元起為衣服添香，回頭率超高

▲Farcent推出今夏最新雞蛋花Frangipani flower系列，（左）香水胺基酸沐浴露售價369元；（右）香水衣物香氛袋售價75元。（圖／花仙子提供，以下同）



記者蔡惠如／綜合報導

居家品牌花仙子旗下Les Parfums de Farcent（Farcent香水系列），主打國際級調香師嚴選香水香型，一年創下2億多元的銷售佳績，除原本的衣物香氛袋，更擴及到室內擴香、織品噴霧與沐浴乳等多元產品，近期發表最新系列香氛「雞蛋花系列」，單價75元起，要使用者即便不出國，也能感受海島氣息。

Farcent香水系列以「香水」為靈感，於今年春夏推出充滿陽光氣息的「雞蛋花Frangipani flower」香調系列新品，包括衣物香氛袋、室內擴香、空間織品噴霧、香水胺基酸沐浴露等系列商品，全系列以黃橘色調為主色，搭配雞蛋花溫暖清新的質感香氣，以檸檬、雞蛋花為基調，揉合優雅舒心的茉莉、依蘭依蘭，增添整體香氛的層次感。

▲（左）香水室內擴香售價289元；（右）香水空間織品噴霧售價129元。

為營造海島風情，品牌也與「無聊咖啡AMBI- CAFE」合作推出「網美級夏日雞蛋花快閃店」，除可以體驗雞蛋花系列商品，現場結合了雞蛋花、海洋、沙灘等度假元素，打造雞蛋花夏日海灘區、泡泡花房區、香氛字母區讓民眾打卡，還有「沁夏島嶼夏日午茶套餐」聯名餐點，包括生乳酪蛋糕佐百香果及芒果，搭配蜂蜜檸檬氣泡飲。

▲「沁夏島嶼夏日午茶套餐」聯名餐點，沁夏島嶼生乳酪蛋糕佐百香果及芒果，搭配蜂蜜檸檬氣泡飲，售價330元。

快閃店從即起至9／30止，活動期間店內消費即贈Farcent香水雞蛋花香水香氛袋體驗包，在FB打卡即可獲得雞蛋花香水沐浴露體驗瓶。