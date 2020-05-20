戴口罩悶出臭味好熏人？醫師分享2秘訣，輕鬆維持清新口氣

▲很多人因長時間戴口罩，口腔異味變得更明顯。（圖／翻攝IG@chuu_official、@sachi_fujii_official）

記者張毓容／綜合報導

肺炎疫情沒有完全平息前，戴口罩防疫依舊要做好做滿，而長時間配戴口罩除了讓肌膚鬧脾氣，口罩悶臭感好像也越來越嚴重，不僅自己戴口罩時悶著不舒服，拿下口罩時也怕口中異味熏到別人好尷尬。

柏登牙醫診所院長黃斌洋醫師指出，大部分人口罩一戴就是一整天，口罩內層會大量附著自己的唾液、口氣以及吃完食物後的油膩氣味等，如果平時口中氣味就較不好的人，戴口罩產生的異味感就會更明顯。

為避免口罩長時間使用時附著過多的氣味，黃醫師建議配戴口罩期間若不方便增加刷牙頻率，可隨身攜帶小瓶漱口水、口香噴劑等，養成多漱口、多清除口中異味的好習慣，就算口罩戴一整天也能擁有清新好口氣，同時也有助於維持牙齒健康狀態。

CB12美白漱口水＆口腔噴霧

在小紅書上被譽為「漱口水界的愛馬仕」、「見男友神器」的CB12漱口水終於引進台灣了！CB12 漱口水有別於傳統漱口水用薄荷或各式精油香氣遮掩口腔異味，運用強效專利配方，直接從根源解決問題，去除口中壞味道，同時抑制牙菌斑生長，為齒間進行亮白保養，且不含酒精、不刺激口腔黏膜，可長效維持 12 小時清新口氣。

除了美白漱口水外，CB12還有推出「口腔淨味噴霧」，同樣使用長效12小時專利配方，從根源消除口臭，隨時幫助維持口氣清新。

▲ CB12 White淨味美白漱口水，250ml，NT$360；Spray口腔淨味噴霧，15ml，NT$290。（圖／品牌提供，以下同）



Ora2me 清新漱口水&口香噴劑

Ora2是深受日本OL喜愛的日本口妝美品牌，其以香氛概念打造的漱口水和可隨身攜帶、輕鬆清除口腔異味的口香噴劑更是從日本紅到國外，大受歡迎。

▲ Ora2me 淨白清新漱口水，460ml，NT$268。

擁有多功能的淨白清新漱口水添加雙重吸附口臭和抑制齒漬生成的成分，搭配雙重薄荷香料，使齒漬不易形成，且能持久維持清新口氣，口臭、齒白、齒漬等困擾一次解決。

▲ Ora2me 淨澈氣息口香噴劑，6ml，NT$129。

可隨身攜帶、隨時清新口氣的淨澈氣息口香噴劑，內含薄荷醇成分，可有效去除口臭的原因菌、預防口臭發生，輕鬆一噴就能清除口腔異味，共有7款口味可選擇。

日本SARAYA咕嚕嚕蜂膠酵素漱口水

日本人氣SARAYA咕嚕嚕蜂膠酵素漱口水，添加蜂膠、茶樹等天然保健抗菌成分，蜂膠富含的生物類黃酮可抗氧化抗發炎，溫和不刺激，連兒童也可以使用，更有推出方便攜帶的隨身包，可隨時潔淨口腔。

▲日本SARAYA咕嚕嚕蜂膠酵素漱口水，600ml，NT$450；隨身包，7ml X 12入，NT$250。

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