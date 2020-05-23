4000元可買Tiffany對杯當結婚賀禮　施華洛世奇小熊擺飾妝點新居

▲新娘佩戴施華洛世奇Sparkling系列首飾閃耀幸福光芒，耳環6,490元，鍊墜4,490元，手鍊8,990元。（圖／施華洛世奇提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

受新冠肺炎疫情影響，多數新人已將婚禮延至下半年舉行，新娘對於造型的想法肯定停不下來，而感情緊密的親友也考慮在禮金之外，該獻上什麼大方且實用的賀禮，雙方的第一聯想肯定是施華洛世奇（Swarovski），不僅有豐富首飾滿足新娘造型，也備有成雙成對的水晶擺件、對杯為新人獻上祝福。

▲施華洛世奇Kris小熊您與我水晶擺件（左）4,990元，王子與公主小熊水晶擺件4,990元。



選購結婚賀禮，需兼顧好質感與實用性，施華洛世奇經典的Kris小熊水晶擺飾即是熱門選擇，有「您與我」、「王子與公主」造型的成雙小熊擺飾，可愛設計能點綴新人的新居，也能成為結婚蛋糕上的搶眼裝飾；而注入施華洛世奇招牌水晶元素的Crystalline酒杯與祝酒杯亦是實用選擇，因晶亮設計顯得華麗。

▲施華洛世奇CRYSTALLINE祝酒杯（左）11,900元，CRYSTALLINE酒杯11,900元。



而讓人難以抵抗的Tiffany Blue Box，也承載許多對新人的祝福，Tiffany生活精品系列推出成雙杯組，包括夫妻倆品酒時可使用的鑽石圖紋的Diamond Point幾何圖紋shot杯四件組、水晶香檳杯對杯組，或是日常能派上用場的Tiffany Logo骨瓷對杯，增添生活情趣。

▲Tiffany Diamond Point幾何圖紋shot杯四件一組，4,700元。（圖／Tiffany提供，以下同）



▲Tiffany Diamond Point幾何圖紋水晶香檳杯兩件一組（左）4,700元，Tiffany Logo骨瓷杯兩件一組4,000元。