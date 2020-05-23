fb ig video ETtoday search mobile

4000元可買Tiffany對杯當結婚賀禮　施華洛世奇小熊擺飾妝點新居

>

▲▼ Swarovski 。（圖／公關照）

▲新娘佩戴施華洛世奇Sparkling系列首飾閃耀幸福光芒，耳環6,490元，鍊墜4,490元，手鍊8,990元。（圖／施華洛世奇提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

受新冠肺炎疫情影響，多數新人已將婚禮延至下半年舉行，新娘對於造型的想法肯定停不下來，而感情緊密的親友也考慮在禮金之外，該獻上什麼大方且實用的賀禮，雙方的第一聯想肯定是施華洛世奇（Swarovski），不僅有豐富首飾滿足新娘造型，也備有成雙成對的水晶擺件、對杯為新人獻上祝福。

▲▼ Swarovski 。（圖／公關照）▲▼ Swarovski 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇Kris小熊您與我水晶擺件（左）4,990元，王子與公主小熊水晶擺件4,990元。
 

選購結婚賀禮，需兼顧好質感與實用性，施華洛世奇經典的Kris小熊水晶擺飾即是熱門選擇，有「您與我」、「王子與公主」造型的成雙小熊擺飾，可愛設計能點綴新人的新居，也能成為結婚蛋糕上的搶眼裝飾；而注入施華洛世奇招牌水晶元素的Crystalline酒杯與祝酒杯亦是實用選擇，因晶亮設計顯得華麗。

▲▼ Swarovski 。（圖／公關照）▲▼ Swarovski 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇CRYSTALLINE祝酒杯（左）11,900元，CRYSTALLINE酒杯11,900元。
 

而讓人難以抵抗的Tiffany Blue Box，也承載許多對新人的祝福，Tiffany生活精品系列推出成雙杯組，包括夫妻倆品酒時可使用的鑽石圖紋的Diamond Point幾何圖紋shot杯四件組、水晶香檳杯對杯組，或是日常能派上用場的Tiffany Logo骨瓷對杯，增添生活情趣。

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）▲Tiffany Diamond Point幾何圖紋shot杯四件一組，4,700元。（圖／Tiffany提供，以下同）

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）▲▼Tiffany 。（圖／公關照）
▲Tiffany Diamond Point幾何圖紋水晶香檳杯兩件一組（左）4,700元，Tiffany Logo骨瓷杯兩件一組4,000元。

關鍵字：

Swarovski, 施華洛世奇, Tiffany
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

金喜愛行頭貴婦級　31萬香奈兒外套、25萬FRED手鍊是日常

金喜愛行頭貴婦級　31萬香奈兒外套、25萬FRED手鍊是日常

侯佩岑露一手77萬手環　女星名媛愛疊戴的款式還有這些

侯佩岑露一手77萬手環　女星名媛愛疊戴的款式還有這些

貝克漢女兒接地氣穿Uniqlo　590元格紋洋裝配花田超美

貝克漢女兒接地氣穿Uniqlo　590元格紋洋裝配花田超美

這雙喬丹鞋要1677萬元！　蘇富比網拍Air Jordan 1創史上最高天價 Tiffany Bone手環50周年亮色出擊　紅、藍、綠款式挑戰時尚迷 60歲鍾楚紅戴Tiffany項鍊好時髦　沒被小20歲的香港女首富比下去 曾之喬穿迷你百褶裙被叫「妹妹」　46萬卡地亞行頭洩貴婦身分 王陽明寵妻大手筆　送蔡詩芸百萬AP錶當母親節禮物 亮･珠寶／親愛的，CHAUMET把冠冕變求婚鑽戒了！　加碼花式車工鑽套牢另一半 名模邱馨慧產後速剷12公斤　靠兩招恢復火辣身材

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面