寶格麗勾起王心恬報復性購買慾　男女超薄三問錶攻台

▲寶格麗今發表25只年度新錶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

繼4月在台舉辦上半年最盛大的珠寶展後，寶格麗（BVLGARI）今又引進2020杜拜LVMH鐘錶周發布的新錶，積極搶攻台灣精品版圖。25只新作中，最具話題為創下世界超薄紀錄的OCTO FINISSIMO噴砂玫瑰金超薄三問腕錶，內載品牌自製的BVL 362手動上鍊三問機芯，厚度僅3.12mm，讓收藏家又有理由出手，連示範新錶的名模王心恬都說：「新冠肺炎疫情悶久了，都想報復性消費了。」

▲名模王心恬（右）與周家漢分別展示BVLGARI SERPENTI系列與OCTO系列腕錶。

▲OCTO FINISSIMO MINUTE REPEATER噴砂玫瑰金超薄三問腕錶，5,600,000元。





▲OCTO FINISSIMO AUTOMATIC玫瑰金緞面拋光鱷魚皮錶帶超薄自動腕錶（左）594,000元，緞面拋光精鋼超薄自動腕錶375,900元。



男錶日常款式則主打OCTO FINISSIMO AUTOMATIC自動錶，同樣擁有打破世界纖薄自動錶紀錄的榮耀頭銜，但寶格麗持續追求細膩外型設計，推出緞面拋光精鋼與緞面拋光精鋼玫瑰金款式，前者搭配黑色漆面或藍色面盤，讓陽剛錶款透露時尚感。

▲SERPENTI SEDUTTORI推出玫瑰金鑲半鑽的款式，1,217,000元。

女錶的日常款式Serpenti Seduttori系列也增添新成員，發表玫瑰金半鑲鑽款、玫瑰金結合精鋼材質，以及精鋼錶款；但最耀眼的仍是寶格麗上攻複雜功能錶領域，推出裝載小型陀飛輪的Serpenti Seduttori陀飛輪鑽錶，以及打造全球限量10只、史上最薄女用三問錶的Divas’ Dream孔雀石超薄三問錶，華麗陣容齊發，足見女錶市場的實力不容小覷。

▲DIVAS' DREAM FINISSIMA 孔雀石超薄三問腕錶，5,880,000元。





▲SERPENTI SEDUTTORI TOURBILLON 玫瑰金陀飛輪腕錶（左）2,500,000元，白K金陀飛輪錶2,620,000元。

江詩丹頓（Vacheron Constantin）也領略到金字塔尖端女性貴客的需求，首度推出Traditionnelle自動上鍊陀飛輪女錶，粉紅金款於錶殼、錶耳與錶圈鑲嵌鑽石，18K白金款則連面盤都以滿鑽呈現，均採用具80小時動力儲存的自製2160超薄機芯，滿足女性對纖薄錶殼、長效動能的期待。

▲江詩丹頓今年也推出女性陀飛輪鑽錶，TRADITIONNELLE陀飛輪珠寶腕錶（左）6,800,000元，TRADITIONNELLE陀飛輪腕錶4,900,000元。（圖／江詩丹頓提供）

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