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要相信真愛！演藝圈4對「模範夫妻金句」：他看我從女孩變成女人

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編輯／Ann 圖／翻攝自IG，以下同

今天5月20日，諧音「我愛你」是無比浪漫的一天，不過回顧演藝圈的模範夫妻檔，簡直把婚後的每一天都當成520在過，並且時常拋出一些「閃瞎金句」，讓人重新燃起勇氣相信愛情，原來世界上還有真愛存在！

李李仁 陶晶瑩

▲夫妻檔 。（圖／翻攝自IG）

演藝圈模範夫妻少不了李李仁與陶晶瑩，李李仁曾經說過：「我沒有信仰，我只相信自己和老婆。」除了結婚17年依然保持良好互動，李李仁也從未有事業上「女大男小」的心態，反而會互相調整最舒適的步調，盡全力照料家庭，當然陶晶瑩的智慧也讓兩人婚姻生活步上正軌。

Ella 賴斯翔

▲夫妻檔 。（圖／翻攝自IG）

Ella（陳嘉樺）與賴斯翔在2012年結婚，迎來兒子勁寶讓婚姻更增添幸福，原先假小子般的Ella與人妻形象可說是完全搭不上邊，她也提過：「原來自己可以被疼愛。」短短一句話就能知道賴斯翔給予Ella多大的依靠，並且Ella也表示無論大小事對方都願意包容，也是婚姻能永遠保鮮的方法。

黃子佼 孟耿如

▲夫妻檔 。（圖／翻攝自IG）

剛新婚的夫妻檔黃子佼與孟耿如，不光是外型上有落差，年齡相差19歲起初也讓外界難以接受，自兩人交往就有不少兩極評價，但是孟耿如卻始終霸氣護愛，「年紀差距不是問題」，更用穩定的感情證明了兩人步入婚姻的決心，孟耿如也說過，「覺得就是他了」，是有了這種感覺才會想要結婚。

辰亦儒 曾之喬

▲夫妻檔 。（圖／翻攝自IG）

同樣剛宣佈新婚喜訊的辰亦儒與曾之喬，由經紀公司證實兩人交往將近十年順利升格夫妻，喬喬也在公開婚訊時寫下：「陳先生看我從女孩變成女人。」的確，曾之喬出道不久就認識辰亦儒，相差8歲在當初是不小的數字，最好的愛情莫過於看盡對方的成長，最後攜手走向終點。

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關鍵字：

愛情, 520, 我愛你, 陶晶瑩, 李李仁, Ella, 賴斯翔, 黃子佼, 孟耿如, 辰亦儒, 曾之喬
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