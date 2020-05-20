低調冒出粉紅泡泡！520穿情侶鞋上街　「棉花糖色」AJ1＆AF1閃瞎眾人

編輯／Duke 圖／翻攝自IG@solefiness、ABC-MART台灣FB、New Balance FB

今天是20200520，諧音為「愛你愛你我愛你」，一個專屬於情侶的日子。在充滿粉紅泡泡的一天中，浪漫燭光晚餐、夜景、送禮絕對少不了，如果能來雙情侶鞋，牽著對方一起走長久更好！

《ET FASHION》替廣大情侶精選近期推出的鞋款，包括Nike推出女生專屬的Air Jordan 1 Mid，還有Air Force 1薰衣草紫配色、Converse Run Star Hike增高鞋以及New Balance 992系列。想要增加520的甜蜜氣氛嗎？那就走牽手去挑雙鞋吧！

Nike Air Jordan 1 Mid

全新的Air Jordan 1 Mid是女生專屬！出自名為「P(HER)SPECTIVE」的新系列，全鞋以珊瑚粉為主要配色，鞋頭、側面以及後跟皮革則套上淡黃色、螢光綠、淺藍營造波浪效果，最後再用亮銀點綴Swoosh（勾勾），注入繽紛的棉花糖色系，超適合廣大的情侶著用。

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Nike Air Force 1

此款Air Force 1主打配色為薰衣草紫，而外側的螢光綠，讓銀色與薰衣草紫更加調和，擁有令人賞心悅目的視覺效果，對於女性而言，是一雙絕不能錯過的鞋款。

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Converse Run Star Hike

Converse厚底鞋再度迎來新色！繼黑白色系於台灣正式開賣後，近期也迎來符合夏天的配色與設計。這次的新款採用半透明尼龍材質，透氣且穿搭性高，搭配粉色與螢光綠的撞色鞋底更具亮點，並且男女款都有販售！

New Balance 992

今年初，睽違14年的New Balance 992系列首度回歸，不僅原祖灰大賣，後續推出的大地色與黑灰色同樣受歡迎，但是近期推出的藍綠款也不是省油的燈，整體以藍綠色拼接粉色網布，讓鞋款更有層次感，同時充滿熱帶氣息。

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