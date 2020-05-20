宥勝動人護妻語錄：「沒為什麼，因為就是她」　真男人才做得到這些事

編輯／JJ 圖／翻攝自宥勝之旅FB、IG@youshengwang

台灣男星宥勝約在四月下旬時，毅然決然帶著老婆林宜嫻（以下簡稱蕾媽）和兩個小孩，一家四口搬到「露營車」上，並開設了《宥勝去哪兒》YouTube頻道，和大家分享嶄新的冒險生活模式，而蕾媽也因此頻繁的出現在影片之中，引起網友們討論：「蕾媽不漂亮，為什麼宥勝要選她？」甚至更多難聽的話，宥勝看到後深夜回擊：「沒為什麼，因為就是她。」也坦承了一路走來曾被這個問題絆倒，最後還是牽起蕾媽的手走到現在，讓人在幾句話之間看見了夫妻兩人真摯的好感情，宥勝霸氣護妻的真男人舉動更令人感動不已。

＃「關於我的伴侶，全世界最需要確定的人，只有我自己。」

宥勝坦承：「我的親朋好友，蕾媽本人，以及我自己，都曾經有這樣的疑惑...『為什麼是她？』」被外界困惑、鄙視的眼神擊垮，更為此迅速與「白富美」對象論及婚嫁，卻得到同樣的反應，因此宥勝明白了：「關於我的伴侶，全世界最需要確定的人，只有我自己。」所以最後還是選擇與蕾媽在一起。其實這句話是所有男人都該早日領悟的，太多人都把習慣「面子」內化成自己的感覺，導致忽略真正適合自己、真正想要的，關於伴侶的選擇，永遠都只需要對得起彼此，而不是世界。

＃「沒為什麼，因為就是她。」

「因為她知道我所有死脾氣，壞毛病，卻還願意在我身邊...因為我在她身邊不用多說話，或說假話，也可以愉快的度過一天...因為她願意在我看不見的地方默默付出，卻沒打算跟我要任何回報...因為她幾乎願意放下一切，就為了和我一起追尋我想要的人生冒險...」雖然嘴上答不出來，但其實「因為就是她」的原因有這麼多，能為宥勝做到這些的只有蕾媽了。

＃「當然她也有傷心的時候，這時我能做的就是為她拭淚。」

老婆難過的時候，老公心裡更傷心，最起碼要做到的事便是為老婆擦乾眼淚，看似大家都做得到的事，卻也是許多婚後夫妻無法做到的。

＃「蕾媽別害怕我會保護妳。」

宥勝曾經因為太喜歡帶孩子，花許多時間陪伴小孩，招來阿嬤一句：「現在的人都被電視教壞了！都要爸爸來照顧小孩。」擔心也會因此牽連到老婆，所以霸氣向老婆喊話：「蕾媽別害怕我會保護妳。」讓粉絲們紛紛直呼：「太Man！」、「現在會說這種話的男人實在太少。」

＃「這種事其實還好吧？」

女生最麻煩的事莫過於每個月都要面臨的月事，要男生真心體會是很難的，有次蕾媽在外出時經血沾到褲子上，宥勝毫不猶豫的和老婆交換衣服，讓老婆穿自己大大的衛衣就可以遮住屁股，自己則是穿上老婆短短小小的粉紅色外套，模樣搞笑逗趣，還驕傲地說：「這種事其實還好吧？」

＃「這個時代的媽媽們真的很辛苦吧。」

宥勝都會把老婆的辛苦通通看在眼裡，並深刻反省，而不是像整個社會一樣將老婆的辛苦當作理所當然、視而不見，蕾媽是個非常優秀的職場女性，但是在結婚生子之後就再也沒有在外面工作過，「她不甘心當媽媽，她不甘心看我可以工作，可以出國，而她卻放不下，走不開，她從沒想過生小孩會是這樣...這個時代的媽媽們真的很辛苦吧？」宥勝是真的深知老婆的辛苦，並且十分體恤她，也立志要成為更好的爸爸：「妳放心，無論如何我都會在。」

【非常深夜的深夜文】 今天，我看到一則關於蕾媽的新聞， 於是，我想回應。 首先感謝大家關心， 雖然最新一集的結尾是蕾媽去急診， 但她目前非常健康， 請大家不要太擔心～ 接著，進入主題。 新聞標：『宥勝老婆遭諷不漂亮』 網友１：『我以... 由宥勝之旅發佈於 2020年5月19日 星期二

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