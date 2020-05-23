fb ig video ETtoday search mobile

夏季最萌包款！夢幻粉「冰淇淋、雪糕手袋」繽紛印花讓人想包色

>

▲LeSportsac 。（圖／品牌提供）

▲LeSportsac 全新「夏日情懷」印花讓超萌冰淇淋、雪糕都跳上手袋。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

氣溫逐漸攀升，這時來一口消暑的冰淇淋絕對是一大享受，美國輕量配件包包品牌 LeSportsac就推出全新「夏日情懷」印花，不僅將冰淇淋、雪糕等可愛元素注入，淡粉底色更是完美命中少女心，絕對是今夏最萌包款！

▲LeSportsac 。（圖／品牌提供）

▲LeSportsac 。（圖／品牌提供）

▲塗鴉筆觸在米白色的包款基底上注入滿滿繽紛色彩，冰淇淋雪糕都融入其中，（依序）長形化妝包NT$950；拉錬口袋後背包NT$3,400。（圖／品牌提供）

美國輕量配件包包品牌 LeSportsac此次「夏日情懷」印花包款以消暑淡粉配色為主打，同時兼具女孩最愛的冰淇淋、雪糕等元素，在經典郵差包、半圓斜背包、斜背手提兩用包中，都注入滿版印花彰顯可愛氣息；再搭配以塗鴉筆觸在米白色的包款基底上注入滿滿繽紛色彩，最後運用淡粉色飾邊和立體冰淇淋造型拉鍊，不僅賦予多夾層方便攜帶，多重背法也成為外出亮點。

▲LeSportsac 。（圖／品牌提供）

▲LeSportsac 。（圖／品牌提供）

▲LeSportsac 。（圖／品牌提供）

▲酪梨控大愛的包款，不規則排列更增添趣味， （依序）加大化妝包NT$1,450；三層拉錬包NT$1,450。（圖／品牌提供）

另外，跟上酪梨潮的「最愛酪梨」系列，則以暗黑底色襯托出帶核酪梨的逼真程度，更點綴了小眼睛創造靈動效果，忽大忽小不規則排列十分有趣，也提供雙織帶托特包、三層拉鍊化妝包、小手提包等款式選擇，在小包基礎上更添可愛。喜歡鮮明畫風的不能錯過彩繪普普風，色彩飽和度高讓人一眼就注意到，並且穩重的黑色輪廓修飾整體，讓包款更有多層次視覺效果，同樣也十分吸睛。「點點丹寧」印花則是再次回歸，包含小型的口袋後背包、護照套與半圓化妝包等，在丹寧藍為主調的包包上加入俏皮的白色圓點，適合夏季攜帶。

▲LeSportsac 。（圖／品牌提供）

▲LeSportsac 。（圖／品牌提供）

▲LeSportsac 。（圖／品牌提供）

▲（依序）彩繪普普風小手提包NT$1,100；小皮夾NT$1,450；經典斜背包NT$3,300。（圖／品牌提供）

與此同時，MSGM、Paul Smith 直接將世界經典名勝搬到T-Shirt上，不論是墨爾本布萊頓海灘、佛羅倫斯老橋、里米尼海邊場景等全都縮小上身，在疫情期間足不出戶也能飽覽全球。

▲MSGM、Paul Smith 2020春夏T-Shirt 。（圖／品牌提供）

▲MSGM把米蘭大教堂印花放上白色短袖上衣，NT$7,300。（圖／品牌提供）

►在家也能旅行！MSGM與Paul Smith潮T踏遍墨爾本海灘、米蘭大教堂

►小提琴界彭于晏帥翻！攜手夏姿拍「浴室大片」狂換3套網友暴動了

►3步驟神補救「過期票券」

關鍵字：

LeSportsac, 包包, 尼龍, 夏季, 夏天, 潮流
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

600元住一晚CP值超高！9家旅店隨你選　台中、台南玩到爽

600元住一晚CP值超高！9家旅店隨你選　台中、台南玩到爽

雨天不必狼狽出門！精選7款「時髦雨靴」　機能與穿搭兼具

雨天不必狼狽出門！精選7款「時髦雨靴」　機能與穿搭兼具

化妝品不潔引爛臉！美妝蛋不是最髒，第1名讓人超意外

化妝品不潔引爛臉！美妝蛋不是最髒，第1名讓人超意外

跟著買就沒錯！寶雅「最受歡迎防曬」TOP5，放在架上默默賣 凍齡雙女神孫芸芸、金喜愛隔空撞包　卻都不知道「這樣背」才最時髦 酸類美白已經落伍！「三明治掃黑法」5款護膚品推薦　疊擦去暗沉超神速 夏天最需要自帶涼感的「身體乳」　推薦6款一擦降溫全身清爽 Lisa首次直播帶貨！超短熱褲下「真實長腿現形」網驚：太誇張 LINE「莎莉」多了兩隻新朋友！翹瀏海男是愛慕者　閨蜜綁雙馬尾超Q 史上最便宜美白保濕面膜！60歲影后「豆腐敷臉法」網讚：效果好明顯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面