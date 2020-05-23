夏季最萌包款！夢幻粉「冰淇淋、雪糕手袋」繽紛印花讓人想包色

▲LeSportsac 全新「夏日情懷」印花讓超萌冰淇淋、雪糕都跳上手袋。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

氣溫逐漸攀升，這時來一口消暑的冰淇淋絕對是一大享受，美國輕量配件包包品牌 LeSportsac就推出全新「夏日情懷」印花，不僅將冰淇淋、雪糕等可愛元素注入，淡粉底色更是完美命中少女心，絕對是今夏最萌包款！

▲塗鴉筆觸在米白色的包款基底上注入滿滿繽紛色彩，冰淇淋雪糕都融入其中，（依序）長形化妝包NT$950；拉錬口袋後背包NT$3,400。（圖／品牌提供）

美國輕量配件包包品牌 LeSportsac此次「夏日情懷」印花包款以消暑淡粉配色為主打，同時兼具女孩最愛的冰淇淋、雪糕等元素，在經典郵差包、半圓斜背包、斜背手提兩用包中，都注入滿版印花彰顯可愛氣息；再搭配以塗鴉筆觸在米白色的包款基底上注入滿滿繽紛色彩，最後運用淡粉色飾邊和立體冰淇淋造型拉鍊，不僅賦予多夾層方便攜帶，多重背法也成為外出亮點。

▲酪梨控大愛的包款，不規則排列更增添趣味， （依序）加大化妝包NT$1,450；三層拉錬包NT$1,450。（圖／品牌提供）

另外，跟上酪梨潮的「最愛酪梨」系列，則以暗黑底色襯托出帶核酪梨的逼真程度，更點綴了小眼睛創造靈動效果，忽大忽小不規則排列十分有趣，也提供雙織帶托特包、三層拉鍊化妝包、小手提包等款式選擇，在小包基礎上更添可愛。喜歡鮮明畫風的不能錯過彩繪普普風，色彩飽和度高讓人一眼就注意到，並且穩重的黑色輪廓修飾整體，讓包款更有多層次視覺效果，同樣也十分吸睛。「點點丹寧」印花則是再次回歸，包含小型的口袋後背包、護照套與半圓化妝包等，在丹寧藍為主調的包包上加入俏皮的白色圓點，適合夏季攜帶。

▲（依序）彩繪普普風小手提包NT$1,100；小皮夾NT$1,450；經典斜背包NT$3,300。（圖／品牌提供）

與此同時，MSGM、Paul Smith 直接將世界經典名勝搬到T-Shirt上，不論是墨爾本布萊頓海灘、佛羅倫斯老橋、里米尼海邊場景等全都縮小上身，在疫情期間足不出戶也能飽覽全球。

▲MSGM把米蘭大教堂印花放上白色短袖上衣，NT$7,300。（圖／品牌提供）

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