星巴克、85度C「百萬熱銷款」甜點　黃豆卡士達星蕨餅、芝士鬆鬆捲快嚐鮮

▲星巴克、85度C推夏日甜點，療癒口腹之慾。（圖／各品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近期的天氣讓人愈來愈能體會夏天的到來，為迎接即將來臨的端午節與波波熱浪，連鎖咖啡星巴克與85度C不約而同，推出旗下熱賣的經典甜點，星巴克祭出2018年迅速完售的「黃豆卡士達星蕨餅」，85度C則在台開賣全球銷量破百萬的「芝士鬆鬆捲」，讓消費者甜過盛夏。

眼看6月即將來臨，端午節的腳步也漸漸近了，星巴克於即起推出端午節檔期禮盒預購，也把端午節專屬的甜點「星蕨餅」在門市上架開賣，今年首度推出「珍珠奶茶布丁星蕨餅」，以不膩口的奶茶內餡加入布丁顆粒，創造層次感，再將蕨餅外皮製作成如黑色珍珠一般的Q彈外型，像是珍珠奶茶一般超級可愛，光看外觀就很療癒。

此外，星巴克2018年推出即迅速完售的熱銷經典款「黃豆卡士達星蕨餅」，今年也重新上架販售，以無糖黃豆粉、豆漿製成的豆奶慕斯奶餡為外皮，內餡則為黑糖蜜，受到許多好評，今年重新推出在門市就買得到，星蕨餅單顆售價均為60元，想回味可別錯過啊，6／19正式在台開賣。

另一連鎖咖啡品牌85度C，也推出旗下在海外門市熱賣超過百萬個的「芝士鬆鬆捲」，使用起司香蔥蛋糕為主體，抹上一層薄薄的沙拉醬，外層再披上鹹香肉鬆，咬下就會同時嚐到鬆軟與鹹甜的口感，也很適合台灣人的口味，單個售價45元，5／21正式上市。