fb ig video ETtoday search mobile

星巴克、85度C「百萬熱銷款」甜點　黃豆卡士達星蕨餅、芝士鬆鬆捲快嚐鮮

>

▲星巴克、85度C推夏日甜點。（圖／各品牌提供）

▲星巴克、85度C推夏日甜點，療癒口腹之慾。（圖／各品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近期的天氣讓人愈來愈能體會夏天的到來，為迎接即將來臨的端午節與波波熱浪，連鎖咖啡星巴克與85度C不約而同，推出旗下熱賣的經典甜點，星巴克祭出2018年迅速完售的「黃豆卡士達星蕨餅」，85度C則在台開賣全球銷量破百萬的「芝士鬆鬆捲」，讓消費者甜過盛夏。

眼看6月即將來臨，端午節的腳步也漸漸近了，星巴克於即起推出端午節檔期禮盒預購，也把端午節專屬的甜點「星蕨餅」在門市上架開賣，今年首度推出「珍珠奶茶布丁星蕨餅」，以不膩口的奶茶內餡加入布丁顆粒，創造層次感，再將蕨餅外皮製作成如黑色珍珠一般的Q彈外型，像是珍珠奶茶一般超級可愛，光看外觀就很療癒。

▲星巴克、85度C推夏日甜點。（圖／各品牌提供）

此外，星巴克2018年推出即迅速完售的熱銷經典款「黃豆卡士達星蕨餅」，今年也重新上架販售，以無糖黃豆粉、豆漿製成的豆奶慕斯奶餡為外皮，內餡則為黑糖蜜，受到許多好評，今年重新推出在門市就買得到，星蕨餅單顆售價均為60元，想回味可別錯過啊，6／19正式在台開賣。

▲星巴克、85度C推夏日甜點。（圖／各品牌提供）

另一連鎖咖啡品牌85度C，也推出旗下在海外門市熱賣超過百萬個的「芝士鬆鬆捲」，使用起司香蔥蛋糕為主體，抹上一層薄薄的沙拉醬，外層再披上鹹香肉鬆，咬下就會同時嚐到鬆軟與鹹甜的口感，也很適合台灣人的口味，單個售價45元，5／21正式上市。

▲星巴克、85度C推夏日甜點。（圖／各品牌提供）

▲星巴克、85度C推夏日甜點。（圖／各品牌提供）

關鍵字：

星巴克, 85度c, 甜點, 星蕨餅, 芝士鬆鬆捲
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

3步驟神補救「過期票券」　手機操作兌換1.5倍東森幣超划算！

3步驟神補救「過期票券」　手機操作兌換1.5倍東森幣超划算！

3大星座是「無敵玻璃心」代表！巨蟹瘋狂腦補、第一名最易受傷

3大星座是「無敵玻璃心」代表！巨蟹瘋狂腦補、第一名最易受傷

要相信真愛！演藝圈4對「模範夫妻金句」：他看我從女孩變成女人

要相信真愛！演藝圈4對「模範夫妻金句」：他看我從女孩變成女人

世界5大精品手錶銷售排名！勞力士穩居龍頭、藏家們最愛PP錶王 氣炸鍋為什麼爆紅？5個你非買不可的理由 日本「易開罐收納架」只要百元價！取出就向前滾動　輕鬆拿到最冰的那罐 讓男人秒翻白眼的5句話　女人若當口頭禪顯得「自己沒Sense」 一個都不能少！喜新戀舊渣男TOP3，第1名永遠為舊愛留位置 凱特王妃以「琉璃綠」示範一周穿搭！四招讓你正式、休閒都有高級感 申世景被譽為「臉蛋天才」　天生美肌吃「豬皮」維持彈性

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面