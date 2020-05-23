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Dappei／簡約清新正當時！3家女裝設計師品牌　敲敲手指就擁有

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創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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▲春裝 。（圖／翻攝自IG@Sora、@SOMEPIECE）

一轉眼又到了春夏換季之時，你的衣櫥做好準備了嗎？面對陰晴不定的氣候，時冷時熱，需要多加重視衣服材質的透氣性與舒適度；衣服的外觀當然也是相當重要的！既要穿著簡約休閒，卻又不失優雅風範，這些足夠你傷腦筋了吧？

 別擔心，Dappei.com 這就幫你從 Pinkoi 平台上精選出三家好評不斷的女裝設計師品牌，只要敲敲手指，你也能輕鬆在家打造不凡格調！

SUMI

起源於 2012 年夏天的台灣本地品牌，由概念發想至企劃，由材質至打版，由拍攝至品管，每一個環節皆由團隊伙伴親手打造，只為了由內而外均落實美感，也如同品牌格言所說：「美麗會凋零，靈魂不會。

在 SUMI，浮華繁瑣的設計並不常見，而是如一的簡約、澄澈、純粹。本次初春系列新品剪裁寬鬆，保有空間感，色調自然，由外而內，都是從容。

Sora

追求簡單而自然的生活方式，正是 Sora 的初衷。品牌調性更趨向於活潑歡快，富有青春氣息，明亮色系與小碎花的樣式屢見不鮮，相當趣味。春夏新款採用亞痲、棉麻、聚脂纖維等材質，著用感輕盈柔和。

日常或許樸實無華，倘若想在平凡中展露些許玩心，增添生活新意，Sora 的服飾興許正合你意。

▲春裝 。（圖／翻攝自IG@Sora、@SOMEPIECE）▲春裝 。（圖／翻攝自IG@Sora、@SOMEPIECE）

圖片來源

SOMEPIECE

承襲雋永簡約的英國復古美學，兼以日本等地的高品質原料，並由設計師親手針線或機縫打製，這是 SOMEPIECE，細膩而真誠，恰似一位純真而優雅並存的少女。本季新品延續品牌一貫的復古調性，材質講究，著用感舒適自在；版型寬大而不顯多餘冗贅，正適合輕快的春天時候！

 在這求新求變的速食年代，要找到實穿、耐穿，而禁得起歲月考驗的衣服並不容易。時光荏苒，或許世界始終在變，而少女卻依舊少女。

不知道該去哪裡買嗎？這些品牌都可以在 Pinkoi 上隨時訂購下單！

Dappei 結語：

簡單、清新、俐落，不太多加綴飾，卻能因此而富有魅力，這正是穿搭的魔力之所在吧。希望在這個季度，你也能順心找到最適合自己的衣著，享受穿搭樂趣！

文字編輯：andrehung

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 搭配, 春裝, 女裝設計師
fashion.net

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