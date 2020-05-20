fb ig video ETtoday search mobile

台灣520開賣！「Hello Kitty、蛋黃哥聯名鞋」連充氣按鈕都萌翻

>

▲Reebok「Instapump Fury」 。（圖／品牌提供）

▲Reebok與三麗鷗聯名找來Hello Kitty、蛋黃哥加入，超夯鞋款台灣正式開賣。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

隨著Reebok「Instapump Fury」邁入25週年，品牌與三麗鷗（ Sanrio）展開首次跨界聯名，不僅找來大勢明星Hello Kitty、蛋黃哥，連凱蒂貓的臉龐也化身Pump 按鈕，去年在日本上市就引發熱議，現在好消息來了，終於等到台灣正式上市，粉絲們手刀衝！

▲Reebok「Instapump Fury」 。（圖／品牌提供）

▲Reebok「Instapump Fury」 。（圖／品牌提供）

▲Reebok「Instapump Fury」鞋款邁入25年之際與三麗鷗展開跨界聯名。（圖／品牌提供）

「Instapump Fury」成為品牌經典鞋款，陸續在5月15日Pump Day經典重現Instapump Fury OG系列，緊接推出日本潮牌eightyone聯名系列都引發不少迴響，在粉絲們期盼下終於迎來第三波「三麗鷗跨界聯名」，系列中以Hello Kitty與Gudetama 蛋黃哥為主角，更是讓兩大品牌粉絲圓夢。

▲Reebok「Instapump Fury」 。（圖／品牌提供）

▲Reebok「Instapump Fury」 。（圖／品牌提供）

▲Reebok「Instapump Fury」 。（圖／品牌提供）

▲Reebok「Instapump Fury」 。（圖／品牌提供）

▲分離式大底外觀搭配凱蒂貓與蛋黃哥的可愛Pump 臉蛋，NT$5,650。（圖／品牌提供）

鞋款運用Instapump Fury為原型，延續了經典分離式大底外觀，賦予增高潛質，外觀簡潔白色系遇上了凱蒂貓蝴蝶結代表色紅色，鮮明輪廓順勢脫穎而出，而凱蒂貓的臉俏皮加入Pump 按鈕上，立體蝴蝶結則明顯點綴鞋中央，呼應整體色系，貼心的可拆設計讓搭配更多元，當然超療癒系的蛋黃哥也要來參一腳，懶洋洋的可愛模樣吸引大人小朋友朝聖，亮黃色系與夏季活力穿搭不謀而合。

▲Reebok「Instapump Fury」 。（圖／品牌提供）

▲Reebok「Instapump Fury」 。（圖／品牌提供）

▲同步推出激萌童鞋款式，NT$1,850 。（圖／品牌提供）

另外，品牌同步推出童鞋款式，也將雙方聯名細節完美還原，滿版印花蝴蝶結一躍而上鞋身，從前至後都充滿童趣風格，比起大人版嬌小可愛許多，親子搭配十分亮眼。現在好消息來了，在日本掀起熱議的Reebok X Sanrio凱蒂貓、蛋黃哥鞋款正式於5月20日在台灣開賣，感興趣的粉絲可要搶手速。

▲PUMA 。（圖／品牌提供）

▲PUMA 。（圖／品牌提供）

▲PUMA X-RAY 以 RS 系列為設計延伸立體浮雕 Formstrip 是一大亮點， 黃偉晉與 Dora 謝雨芝穿著演繹，NT$2,680。（圖／品牌提供）

與此同時，PUMA X-RAY 以 RS 系列為設計延伸，鞋面立體浮雕 Formstrip 簡約吸睛，厚實 EVA 中底輔以輕盈防滑的橡膠大底設計，由黃偉晉與 Dora 謝雨芝穿著演繹，在520當天展現浪漫時尚。

關鍵字：

Reebok, Instapump Fury, 三麗鷗, Sanrio, Hello Kitty, 蛋黃哥
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

3大星座是「無敵玻璃心」代表！巨蟹瘋狂腦補、第一名最易受傷

3大星座是「無敵玻璃心」代表！巨蟹瘋狂腦補、第一名最易受傷

要相信真愛！演藝圈4對「模範夫妻金句」：他看我從女孩變成女人

要相信真愛！演藝圈4對「模範夫妻金句」：他看我從女孩變成女人

世界5大精品手錶銷售排名！勞力士穩居龍頭、藏家們最愛PP錶王

世界5大精品手錶銷售排名！勞力士穩居龍頭、藏家們最愛PP錶王

氣炸鍋為什麼爆紅？5個你非買不可的理由 日本「易開罐收納架」只要百元價！取出就向前滾動　輕鬆拿到最冰的那罐 讓男人秒翻白眼的5句話　女人若當口頭禪顯得「自己沒Sense」 申世景被譽為「臉蛋天才」　天生美肌吃「豬皮」維持彈性 凱特王妃以「琉璃綠」示範一周穿搭！四招讓你正式、休閒都有高級感 一個都不能少！喜新戀舊渣男TOP3，第1名永遠為舊愛留位置 今夏出鏡率最高的「微中分髮」！偏旁1cm女神力爆棚　朴敏英、韓素希都在留

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面