台灣520開賣！「Hello Kitty、蛋黃哥聯名鞋」連充氣按鈕都萌翻

▲Reebok與三麗鷗聯名找來Hello Kitty、蛋黃哥加入，超夯鞋款台灣正式開賣。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

隨著Reebok「Instapump Fury」邁入25週年，品牌與三麗鷗（ Sanrio）展開首次跨界聯名，不僅找來大勢明星Hello Kitty、蛋黃哥，連凱蒂貓的臉龐也化身Pump 按鈕，去年在日本上市就引發熱議，現在好消息來了，終於等到台灣正式上市，粉絲們手刀衝！

▲Reebok「Instapump Fury」鞋款邁入25年之際與三麗鷗展開跨界聯名。（圖／品牌提供）

「Instapump Fury」成為品牌經典鞋款，陸續在5月15日Pump Day經典重現Instapump Fury OG系列，緊接推出日本潮牌eightyone聯名系列都引發不少迴響，在粉絲們期盼下終於迎來第三波「三麗鷗跨界聯名」，系列中以Hello Kitty與Gudetama 蛋黃哥為主角，更是讓兩大品牌粉絲圓夢。

▲分離式大底外觀搭配凱蒂貓與蛋黃哥的可愛Pump 臉蛋，NT$5,650。（圖／品牌提供）

鞋款運用Instapump Fury為原型，延續了經典分離式大底外觀，賦予增高潛質，外觀簡潔白色系遇上了凱蒂貓蝴蝶結代表色紅色，鮮明輪廓順勢脫穎而出，而凱蒂貓的臉俏皮加入Pump 按鈕上，立體蝴蝶結則明顯點綴鞋中央，呼應整體色系，貼心的可拆設計讓搭配更多元，當然超療癒系的蛋黃哥也要來參一腳，懶洋洋的可愛模樣吸引大人小朋友朝聖，亮黃色系與夏季活力穿搭不謀而合。

▲同步推出激萌童鞋款式，NT$1,850 。（圖／品牌提供）

另外，品牌同步推出童鞋款式，也將雙方聯名細節完美還原，滿版印花蝴蝶結一躍而上鞋身，從前至後都充滿童趣風格，比起大人版嬌小可愛許多，親子搭配十分亮眼。現在好消息來了，在日本掀起熱議的Reebok X Sanrio凱蒂貓、蛋黃哥鞋款正式於5月20日在台灣開賣，感興趣的粉絲可要搶手速。





▲PUMA X-RAY 以 RS 系列為設計延伸立體浮雕 Formstrip 是一大亮點， 黃偉晉與 Dora 謝雨芝穿著演繹，NT$2,680。（圖／品牌提供）



與此同時，PUMA X-RAY 以 RS 系列為設計延伸，鞋面立體浮雕 Formstrip 簡約吸睛，厚實 EVA 中底輔以輕盈防滑的橡膠大底設計，由黃偉晉與 Dora 謝雨芝穿著演繹，在520當天展現浪漫時尚。