今夏刷一波「櫻花粉渲染」！Supreme聯名The North Face創最騷單品

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Supreme 2020春夏系列屢次帶來驚喜，這回公布與The North Face的聯名第二彈後，更迎來許多討論。當中，Supreme以搶眼的櫻花粉渲染工裝外套拉開序幕，而多口袋背心、兩件式工作褲同樣備受關注。除此之外，Supreme也表示受疫情影響而關閉的日本分店，即將在本周正式營業，成為自疫情爆發以來，首個正常營業的Supreme海外分店。

▲此次的聯名中，就屬櫻花粉渲染外套最亮眼。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲多口袋背心、兩件式工作褲同樣備受關注。（圖／翻攝自Supreme官網）

本次的聯名工裝外套相當特別，是一款沒有出現在The North Face歷史中的外套，因為這是The North Face專為Supreme打造，採用防水尼龍與密封結構製成，並飾有多個口袋，擁有極佳的機能性。工裝背心在設計上以釣魚背心為靈感，將網布與尼龍口袋結合，讓背心成為夏季最佳的穿搭利器。工作褲為兩件式設計，可以拆除拉鍊變短褲，便利性相當高。配件部分雙方則帶來防水托特包、遮陽帽以及鑰匙圈。

▲The North Face替Supreme打造專屬外套。（圖／翻攝自Supreme官網）







▲夏季要變型男，工裝背心絕對要有。（圖／翻攝自Supreme官網）







▲工作褲為兩件式設計，可以拆除拉鍊變短褲。（圖／翻攝自Supreme官網）







▲配件都有各自的特色，例如托特包容量大、遮陽帽抗紫外線能力強、鑰匙圈裝飾性佳。（圖／翻攝自Supreme官網）

在聯名T-Shirt的部分，Supreme與The North Face共同打造的One World Tee收益，將全數捐給公益團體GlobalGiving，為社區提供資源且保護脆弱的人群。不過，此單品僅會在日本官網發售，各位收藏家要注意了。

▲每賣出一件，Supreme就會將收益捐給GlobalGiving。（圖／翻攝自Supreme官網）

Supreme X The North Face春夏系列第二彈，將會在5月21日於登陸美國與歐洲官網。而在日本僅有東京代官山分店維持關閉狀態，其餘分店和官網會在5月23日同步發售。

與此同時，傳聞滿天飛的Travis Scott X Nike聯名服飾，根據知名IG爆料帳號@py_rates_透露，包括帽T、T-Shirt以及長褲都會在5月29日，連同Nike Air Max 270 React聯名鞋款一起推出，想入手就趕緊把銀行裡的錢都領出來吧！

在 Instagram 查看這則貼文 PY_RATES™️（@py_rates_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 22 日 下午 1:32 張貼

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