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520用花語說我愛你！耍浪漫必送8種絕美花朵　這些顏色要避免

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編輯／JJ

今天是2020年5月20日，「2020520」有著「愛你愛你我愛你」的甜蜜諧音，是百年難得一遇的好日子，當做情人節來慶祝也不為過，男生們不妨用「花束」來表達愛意，從不同的花語中精心挑選，並在送給對方後深情解讀，絕對比起貴重的大禮更令人感動、歡心！以下就一起來看看哪些花朵最適合用於浪漫傳情：

▲520花語。（圖／翻攝自IG）

▲沒有一個女孩不喜歡收到花的。（圖／翻攝自IG@ssinz7）

＃玫瑰花

在腦袋一片空白的情況下「玫瑰」肯定是第一個浮現的花朵，玫瑰花的確含有深刻的愛情含義，不過單送紅玫瑰略顯單調沒創意，如果另一半喜歡玫瑰的話可以嘗試從不同顏色下手，像是白玫瑰代表著純潔的愛情；粉紅玫瑰代表著如初戀一般燦爛的愛情，不過要記得盡量避免贈送黃玫瑰，因為黃玫瑰有不貞、分手的意思。

＃鬱金香

「鬱金香」可是現下韓妞們最喜愛的花朵，花語是「愛的表白、永恆的祝福」，不同的顏色也有特別的含意，例如紫色鬱金香有忠貞、無盡的愛之意；粉紅色鬱金香代表永遠的愛意；紅色鬱金香和紅玫瑰一樣有著特別熾熱的愛情之意；芒果色鬱金香則是女孩們認為最時髦好看的顏色。

＃滿天星

「滿天星」小小的白花外型適合當作花束中的襯花，擁有「清純、思念、守望、真心喜歡」的花語，適合喜歡低調、簡約、可愛風格的女孩。

＃棉花

「棉花」雖然不算是真正的花朵，但也經常會被使用在花束的搭配之中，擁有「珍惜」之暗示，且鬆鬆軟軟的模樣，也能讓整體造型更加分。

＃薰衣草

如果是想送給還沒開始正式交往的對象，那麼就可以挑選「薰衣草」來告白，浪漫美好的紫色薰衣草，花語是「等待愛情」，象徵堅貞、浪漫的愛，適合用來表達愛意。

＃向日葵

向日葵在外型上算是比較中性的花朵，女生也可以用來送給男生，花語是「沈默的愛」，且代表著信念以及忠誠，也暗示著對方就像是心中永不落下的太陽。

＃風信子

風信子在花期過後若要再開花，需要將前端奄奄一息的花朵剪掉，因此有著「忘記過去的悲傷，開始嶄新的愛」之意，花語便是「重生的愛」，如果想對一個曾為過去傷透心的女孩告白，風信子是最佳選擇。

＃薔薇

薔薇象徵著對愛情的憧憬與思念，紅薔薇代表熱烈的愛；白薔薇代表純潔的愛；黃薔薇代表永恆的微笑、守護；黑色薔薇則是華麗的愛，帶有偏激與執著之感。不過記得不要送對方代表絕望的藍薔薇，以及象徵「無法得到的愛」的紫薔薇。

《同場加映》：避免送「假花」

或許有些男生會覺得買鮮花太不切實際，頂多存活一個星期便凋謝枯萎，所以自作聰明送「假花」，所謂假花就是通常被用來當作擺飾的塑膠或是尼龍纖維等材質製作成的「花」，女生若是收到「假花」可是一點也不會開心，毫無浪漫氣息可言。此外「乾燥花」也是時下非常夯的送禮選擇，不過沒有生氣的假花和乾燥花都不適合放在臥室中，風水上容易影響夫妻、戀人之間的關係，也有容易遭爛桃花的說法。

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關鍵字：

520, 我愛你, 告白, , 花束, 花語, 送禮, 情人, 愛情
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