黛安娜王妃必備的珍珠意外親民　MIKIMOTO 1萬元起誘小資女

▲穿上簡單的襯衫與牛仔褲，搭配經典珍珠串鍊與長鍊很迷人。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

即將到來的六月誕生石為珍珠，而珍珠也被時尚偶像們視為女人珠寶盒中必備的首飾，黛安娜王妃曾說：「女人如果只能擁有一件珠寶，必是珍珠。」賈桂琳甘迺迪則說：「珍珠永遠得體不出錯。」足見其重要地位，當中以成串項鍊最為經典，MIKIMOTO提供各種尺寸、不同條件的珍珠串鍊，單價約從5萬元起；而小資女其實也有入門款，Akoya珍珠單珠墜鍊約1萬元起就能入手。

▲MIKIMOTO最容易入門的日本Akoya珍珠單珠墜鍊，約10,000元起。



▲經典不敗的MIKIMOTO Akoya珍珠串鍊，價格依珍珠尺寸與條件不同而異。



近年來珠寶流行疊戴，珍珠的穿搭也走向多變、更摩登，從易入手的單珠項鍊開始，可以逐步疊加長鍊創造層次感，永不過時的串珠也適用相同的搭配法，無論是正式或休閒裝束都能增添優雅風采。MIKIMOTO近期也推出設計款Circle系列，鑽石環圈圍繞珍珠，猶如美麗光暈，另一Jeux de Rubans系列則以玫瑰金緞帶造型襯托珍珠，兩個新系列都是單戴即相當吸睛的作品。

▲模特兒佩戴MIKIMOTO Circle系列鑽石珍珠耳環113,000元，墜鍊86,000元。

▲MIKIMOTO Circle系列鑽石珍珠吊墜耳環（左）123,000元，Jeux de Rubans系列粉紅金珍珠戒指113,000元。



單顆珍珠的確是入門的首選，但不代表單調，TASAKI為kugel鑽石珍珠櫻花金項鍊點綴鑲鑽葉片，顯得小巧秀氣；俐落風格則由a fine balance 珍珠黃K金耳環詮釋，交錯的黃K金線條銜著單珠，搭配白T恤、牛仔褲很時髦。

▲TASAKI kugel鑽石珍珠櫻花金項鍊（左）60,400元，TASAKI a fine balance 珍珠黃K金耳環31,800元。（圖／TASAKI提供，以下同）

