fb ig video ETtoday search mobile

黛安娜王妃必備的珍珠意外親民　MIKIMOTO 1萬元起誘小資女

>

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲穿上簡單的襯衫與牛仔褲，搭配經典珍珠串鍊與長鍊很迷人。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

即將到來的六月誕生石為珍珠，而珍珠也被時尚偶像們視為女人珠寶盒中必備的首飾，黛安娜王妃曾說：「女人如果只能擁有一件珠寶，必是珍珠。」賈桂琳甘迺迪則說：「珍珠永遠得體不出錯。」足見其重要地位，當中以成串項鍊最為經典，MIKIMOTO提供各種尺寸、不同條件的珍珠串鍊，單價約從5萬元起；而小資女其實也有入門款，Akoya珍珠單珠墜鍊約1萬元起就能入手。

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO最容易入門的日本Akoya珍珠單珠墜鍊，約10,000元起。

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）
▲經典不敗的MIKIMOTO Akoya珍珠串鍊，價格依珍珠尺寸與條件不同而異。
 

近年來珠寶流行疊戴，珍珠的穿搭也走向多變、更摩登，從易入手的單珠項鍊開始，可以逐步疊加長鍊創造層次感，永不過時的串珠也適用相同的搭配法，無論是正式或休閒裝束都能增添優雅風采。MIKIMOTO近期也推出設計款Circle系列，鑽石環圈圍繞珍珠，猶如美麗光暈，另一Jeux de Rubans系列則以玫瑰金緞帶造型襯托珍珠，兩個新系列都是單戴即相當吸睛的作品。

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴MIKIMOTO Circle系列鑽石珍珠耳環113,000元，墜鍊86,000元。

▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）▲▼ MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO Circle系列鑽石珍珠吊墜耳環（左）123,000元，Jeux de Rubans系列粉紅金珍珠戒指113,000元。


單顆珍珠的確是入門的首選，但不代表單調，TASAKI為kugel鑽石珍珠櫻花金項鍊點綴鑲鑽葉片，顯得小巧秀氣；俐落風格則由a fine balance 珍珠黃K金耳環詮釋，交錯的黃K金線條銜著單珠，搭配白T恤、牛仔褲很時髦。

▲▼ TASAKI 。（圖／公關照）▲▼ TASAKI 。（圖／公關照）

▲TASAKI kugel鑽石珍珠櫻花金項鍊（左）60,400元，TASAKI a fine balance 珍珠黃K金耳環31,800元。（圖／TASAKI提供，以下同）

關鍵字：

MIKIMOTO, TASAKI, 珍珠
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

金喜愛行頭貴婦級　31萬香奈兒外套、25萬FRED手鍊是日常

金喜愛行頭貴婦級　31萬香奈兒外套、25萬FRED手鍊是日常

侯佩岑露一手77萬手環　女星名媛愛疊戴的款式還有這些

侯佩岑露一手77萬手環　女星名媛愛疊戴的款式還有這些

貝克漢女兒接地氣穿Uniqlo　590元格紋洋裝配花田超美

貝克漢女兒接地氣穿Uniqlo　590元格紋洋裝配花田超美

這雙喬丹鞋要1677萬元！　蘇富比網拍Air Jordan 1創史上最高天價 Tiffany Bone手環50周年亮色出擊　紅、藍、綠款式挑戰時尚迷 60歲鍾楚紅戴Tiffany項鍊好時髦　沒被小20歲的香港女首富比下去 曾之喬穿迷你百褶裙被叫「妹妹」　46萬卡地亞行頭洩貴婦身分 王陽明寵妻大手筆　送蔡詩芸百萬AP錶當母親節禮物 亮･珠寶／親愛的，CHAUMET把冠冕變求婚鑽戒了！　加碼花式車工鑽套牢另一半 名模邱馨慧產後速剷12公斤　靠兩招恢復火辣身材

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面