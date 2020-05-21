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面膜是夏日標配！不囉唆，加了兩罐精華的「神級款」必敷

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▲肌研,Za,我的美麗日記,面膜,。（圖／品牌提供）

▲夏天就是要敷面膜。（圖／kanika_kh IG、julianadelco IG）

記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

夏天的標準配備絕對就是面膜，有些人甚至會在冰箱裡面擺滿一包包的面膜，不管是緊緻毛孔、舒緩泛紅，一片就可以搞定，簡直有夠方便，《ET FASHION》來盤點今年夏季一定要敷的面膜系列，不管是乾燥肌還是油性肌膚，全都有得敷，補水補夠了，臉自然都會亮到爆。

▲肌研,Za,我的美麗日記,面膜,。（圖／品牌提供）

【肌研 光透潤極致水潤面膜，8片裝、售價399元】

一片面膜裡面添加了一次都添加了兩瓶精華液的成分，直接敷一片就像是為肌膚做完一場奢華的SPA一樣，可以維持肌膚長效水潤，裡面含有5重玻尿酸、日本藍藻精華、賽絡美，不只可以幫助肌膚補充營養，更能夠為鎖住這些營養成分。

▲肌研,Za,我的美麗日記,面膜,。（圖／品牌提供）

【Za 早安醒膚水潤面膜，5入、售價250元】

最近日本非常流行早安面膜之類的產品，每天早上敷一片，不但可以達到醒膚的效果，後續上妝還能夠更服貼，Za最近也推出早安醒膚水潤面膜，有亮白保濕、緊緻保濕、舒緩保濕三種款式、不管是想要肌膚透亮、細緻還是補水，都可以一次滿足。

▲肌研,Za,我的美麗日記,面膜,。（圖／品牌提供）

【我的美麗日記 蜜若藍超能補水面膜，5入、售價250元】

夏季就是要瘋狂為肌膚補水啊！我的美麗日記推薦全新的蜜若藍超能補水面膜，不但拿下法國美妝大賞，裡面添加了超能蜜若藍，又名南非鳳凰草，就像是沙漠的綠洲，遇水便可在24小時內恢復生命力，超強的補水效果絕對是乾燥肌膚需要擁有的單品。

關鍵字：

肌研, Za, 我的美麗日記, 面膜
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