夢幻粉紅獨角獸房下殺3折！全台唯一拍到手軟　網美們快衝台中住一波

▲台中芭蕾城市渡假旅店平日獨角獸雙人主題客房住宿券（含早餐），原價13,800元，特價4,250元。點我購買。

編輯／Ann 圖／翻攝自台中芭蕾城市渡假旅店官網

疫情趨緩，選擇輕旅行放鬆身心是再好不過的選擇，不過若是住膩了民宿或是一般旅店，近期台中芭蕾城市渡假旅店成為網美熱門打卡點，不僅是全台唯一夢幻獨角獸主題房型，並且一房一庭院的超豪華設計，無論裝潢、擺設通通都是獨角獸，美照絕對拍到手軟，購物平台「Her和她」推出平日獨角獸雙人主題客房住宿券，原價破萬元下殺至4205元，此時入手再好不過。

▲台中芭蕾城市渡假旅店外觀宛如歐式城堡，平日獨角獸雙人主題客房住宿券（含早餐），原價13,800元，特價4,250元。點我購買。



台中芭蕾城市渡假旅店外觀宛如復古歐式城堡，有種瞬間置身國外的錯覺，哥德式教堂般的明亮長廊十分氣派，旅店共有55間房間，其中33間Villa房型各有不同風格，打造一房間一庭院的舒適感受，也是遠離人潮的好去處。而近日掀起熱議的「夢幻獨角獸主題房型」更堪稱全台唯一。



從進門開始，便能感受到挑高開闊的視野，房間色系以少女最愛的淡粉色為主，獨角獸元素佈滿各個角落，從床單到桌椅擺設、燈具家飾以及周邊花草植物，都洋溢濃厚公主風，還有獨角獸泳圈讓妳拍好拍滿，頓時忘記身處忙碌城市之中，好像進入浪漫甜美的境地。

▲台中芭蕾城市渡假旅店平日獨角獸雙人主題客房住宿券（含早餐），原價13,800元，特價4,250元。點我購買。



自助式Buffle早餐也提供中西式餐點，包括吐司麵包、中式饅頭、清炒時蔬、季節水果等讓旅客開始新的一天，其餘設施包括KTV以及夏季必備消暑游泳池應有盡有，就連一整面繪製了紫色獨角獸的墻面也意外成為網美打卡點，不需要飛出國就能享受城堡般的住宿環境，無論一家老少或是情侶來共度美好時光，都是不錯的選擇，獨角獸雙人主題客房住宿券原價13,800元下殺至4,205元，現省將近萬元相當划算。