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Dappei／「個電」時代來臨！盤點5樣新奇的一人家電　單身也能好好享受生活

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一人家電的時代來臨！比起大型電器，小家電更貼合現今人們的生活需求與居住空間條件，一起來看有哪些新奇的電器吧！

Toffy 微電腦炊飯器

一個人生活時，太大的電鍋並不能發揮最完善的效益，Toffy 這款微電腦炊飯器，除了體積小與一般的炊飯、蒸煮功能之外，還搭載了發酵功能，可以製作優格、水果醋、甘酒，復古亮麗的外形，讓電器不只是電器，放在家中更是精緻的擺設。

THANKO 便當盒炊飯器

超熱賣的 THANKO 便當盒炊飯器，外觀就像便當盒一樣呈四方形，號稱超快速炊飯，從生米煮成熟飯最短只要 14 分鐘，隨時都能吃到剛煮好的飯，且不必像電鍋一樣將內鍋取下來清洗，因為有防水，直接整個水洗就可以了，就連清潔也超便利，難怪穩坐銷售排行榜冠軍！

▲個人家電 。（圖／翻攝自IG@recolte_official）

▲個人家電 。（圖／翻攝自IG@recolte_official）

圖片來源

THANKO 自動旋轉烤肉串 & 燒烤盤

一個人在家也能吃烤肉！這款烤肉機下方可以自動旋轉烤肉串，上方則是燒烤盤，在享受烤肉的時候不必擔心肉串會燒焦，將串肉串的叉子換成滾柱的話還能烤熱狗，也可以不打開旋轉功能，只使用上方的烤盤，因為構造的關係，煙比一般電烤盤還要少，操作簡單、清潔方便，天天都能在家吃烤肉啦！

▲個人家電 。（圖／翻攝自IG@recolte_official）

圖片來源

THANKO 自動旋轉桌上型無煙烤肉串機

在家要吃到居酒屋的烤肉串不是一件容易的事，這款烤肉串機和上一款不同，是專門做烤肉串的，同樣是自動旋轉，並採用直立式，還附有定時功能，不需要像一般燒烤一樣顧在火旁邊，除了烤肉還能烤蔬菜，只要把食材全部串在一起就行了，簡直是懶人的烤肉神器！

▲個人家電 。（圖／翻攝自IG@recolte_official）

▲個人家電 。（圖／翻攝自IG@recolte_official）

圖片來源

récolte 迷你冰淇淋機

在家也能自己做冰淇淋！將冰桶平穩地放在冰箱內冷凍 14 至 16 小時以上，要製作冰淇淋時組裝機器、倒入材料，按下開關後等待 15 到 20 分鐘，就有冰淇淋可以吃了！自己做冰淇淋的好處是成分較單純，也能依照自己的喜好調整口味，除了美味還樂趣十足！

Dappei 結語：

人們對於家的定義不斷隨著時代更迭而發生變化，如今就算是一個人也能好好過生活！一人家電雖然體積小卻功能強大，好看的外觀就算放在家裡也不嫌佔位置啊！

文字編輯：Zoey

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 搭配, 一人家電, 個人家電, 單身
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